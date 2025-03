Rende, numeri record per “Il Sogno di Clara” e il progetto “Leggere per Ballare”

StrettoWeb

Numeri straordinari per un progetto, “Leggere per ballare” di Rosanna Pasi, che in Calabria ha raccolto gratificazione e consensi. Quasi 900 studenti per il matinée dedicato alle scuole e poco più di 500 spettatori la sera precedente. 170 ballerini, cinque scuole di ballo coinvolte ed in più un istituto del territorio. Parlare di grande successo per “il Sogno di Clara”, lo Schiaccianoci reinterpretato attraverso la metodologia di “Leggere per ballare” andato in scena al cineteatro Garden di Rende, è fin troppo riduttivo.

Applausi a scena aperta, emozioni e commozioni dietro un bellissimo lavoro, non solo culturale e didattico, realizzato da uno staff organizzativo di prim’ordine. Regia di Arturo Cannistrà, direzione organizzativa di Antonio De Luca: sono stati i due maestri, i veri motori della kermesse. Video Scenography Marco Baldazzi e poi interpreti, danzatori e Coreografi del Centro Danza Ilaria Dima di Ilaria Dima a Montalto Uffugo, Centro Studi Danza Hale Bopp. di Erika Spaltro a Montalto Uffugo, MT Dance di Maria Toma a Spezzano Albanese, Koreos Danza di Adelaide Minardi a Piano Lago e Accademia Italiana di ballo Dancing Club di Stefano Spadafora a Cosenza. Inoltre Il Liceo Classico Statale Coreutico “Gioacchino da Fiore”.

“L’esperienza dimostra che investire nella danza come forma di educazione e comunicazione culturale è una scelta vincente, capace di lasciare un segno profondo nelle persone e nel territorio”, hanno ribadito il maestro De Luca ed il maestro Cannistrà, pienamente soddisfatti per il successo ottenuto. Alla presentazione del matinée con le scuole ha voluto portare il proprio saluto anche il sindaco di Montalto Uffugo, Dottore Biagio Faragalli, che ha patrocinato e supportato, insieme alla sua amministrazione ed all’assessore alla Cultura e Grandi Eventi Dottore Silvio Ranieri in particolar modo, la bella iniziativa.

Il direttore organizzativo per la Calabria, De Luca, ha poi ringraziato la dirigente Brunella Baratta del Liceo classico Da Fiore, la dirigente Gemma Faraco I.c.s. di Montalto- Taverna- Scalo, la dirigente Adele Zinno dell’I.C. Montalto centro- Lattarico- Rota Greca-San Benedetto Ullano- San Vincenzo La Costa per la fattiva e super preziosa collaborazione e poi chi ha realizzato le coreografie, cioè Ilaria Dima, Giusy Iantorno, Alessandro Ruffo, Erika Spaltro, Stefano Spadafora, Federica Bosco, Lia Molinaro, Alessia Ciappetta, Adelaide Minardi, Ines Reda Laura Perri, Maria Toma, Maria Pizzo e Gemma Cesario ma soprattutto “le famiglie, i genitori, tutti i ragazzi e le ragazze coinvolte che sono riuscite ad impegnarsi con passione e realizzare il sogno di Clara ed il sogno di tutti noi”.

