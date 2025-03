Reggio Calabria, il 6 marzo la presentazione del disegno di legge per il contrasto alla violenza sulle donne

StrettoWeb

In vista della Giornata Internazionale della Donna dell’8 marzo, l’assessore alla Politiche sociali della Regione Calabria, Caterina Capponi, giovedì 6 marzo, alle ore 11, nella sala Giuditta Levato del Consiglio regionale a Reggio Calabria, terrà una conferenza stampa nel corso della quale saranno presentati il disegno di legge per il contrasto alla violenza di genere e due importanti misure di sostegno alle politiche femminili.

Saranno, infatti illustrate le misure: “Donne Libere”, diretta al sostegno di percorsi di semiautonomia per l’inclusione sociale e lavorativa delle donne vittime di violenza, attraverso il supporto dei Centri Anti-Violenzave delle Case Rifugio presenti in Calabria, e “Concilia”, finalizzata a promuovere una partecipazione equilibrata di donne e uomini al mercato del lavoro, garantendo pari opportunità, migliori condizioni lavorative e un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l’accesso a servizi di assistenza all’infanzia e per le persone non autosufficienti.

All’incontro con la stampa interverranno anche i consiglieri regionali e i funzionari dell’Uoa del dipartimento salute e welfare per la presentazione della legge regionale; l’assessore Capponi proseguirà poi con l’illustrazione delle due misure destinate alle donne.

