Regione Calabria incontra le imprese sulla “Certificazione della Parità di genere” | FOTO

Martedì 25 marzo, la sala verde della Cittadella Regionale di Catanzaro ha ospitato il convegno “La Regione incontra le imprese – Certificazione Parità di genere“. L’iniziativa è parte delle tante misure di supporto messe in campo dalla Regione Calabria, fra le quali l’Avviso Pubblico per la concessione di contributi alle PMI per la “Certificazione della Parità di Genere“, finanziato dal PR Calabria FESR FSE+ 21-27. Lo sportello telematico per la presentazione delle domande è attivo dal 31 gennaio scorso, offrendo un’opportunità concreta per le imprese interessate.

Si è trattato di un incontro formativo sulla partecipazione delle donne nel mondo del lavoro, un confronto con le aziende, in relazione alle opportunità economiche e di sviluppo derivanti. Presenti, istituzioni, esperti e rappresentanti del mondo dell’imprenditoria. Sono intervenuti: Giovanni Calabrese, Assessore alle Politiche per il Lavoro e alla Formazione Professionale della Regione Calabria, Fortunato Varone, Direttore Generale del Dipartimento del Lavoro della Regione Calabria, Alessandro Zanfino, Amministratore Delegato di Fincalabra e Rosamaria Petitto, Presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Catanzaro.

La prima parte dell’incontro, moderato da Eugenia Ferragina, è stata di carattere istituzionale. Nel corso dell’evento, alle varie imprese presenti, è stato consegnato un questionario per verificare il livello di apprendimento e consapevolezza sul tema trattato, ovvero la certificazione della parità di genere.

La seconda metà del convegno ha visto protagonisti, invece, alcuni esperti del settore: Enrico Esposito del Dipartimento del Lavoro, Giuseppe Buscema, ex Presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Catanzaro, Stefania Agosto, Presidente del Comitato Unico di Garanzia della Regione Calabria, e Tonia Stumpo, Consigliere di Parità Effettiva della Regione Calabria.

