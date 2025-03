ReggioRavagnese-Vigor Lamezia, l’emozione di Bruno Leo: “vi dico come è nata l’idea di giocare al Granillo, anche se qualcuno…”

StrettoWeb

“Ho aspettato qualche giorno per scrivere le mie sensazioni ed il mio pensiero sull’evento di domenica 23 marzo, disputato nel tempio del calcio reggino lo stadio Oreste Granillo, che ha visto la Reggio Ravagnese 1960 non come ospite ma come padrona di casa. È stato un percorso un po’ desiderato ed un po’ obbligato, una organizzazione complessa di un evento che abbiamo voluto regalarci e allo stesso tempo regalare all’intero movimento calcistico calabrese”. E’ quanto rivela Bruno Leo, Presidente della ReggioRavagnese, spiegando i motivi che hanno spinto la società a chiedere di giocare al Granillo il big match di Eccellenza calabrese di domenica contro la Vigor Lamezia, terminato sul punteggio di 0-0.

“L’idea del Granillo – aggiunge – era nata da un po’ di tempo, anche perché speravamo in una nostra classifica migliore, ma l’aver saputo in via informale, i primi giorni di marzo, che la Questura di Reggio Calabria non avrebbe consentito la trasferta ai tifosi della Vigor perché lo stadio di Gallico non ha un settore per gli ospiti, ci ha convinti a chiedere la concessione del Granillo, rinunciando al vantaggio del fattore campo. L’organizzazione non è stata per nulla facile, ad iniziare dalla pec ricevuta dal Comune di RC in data 10 marzo, che in risposta alla nostra pec del 8 marzo, ci negava l’utilizzo dello stadio per sabato 22 marzo, in quanto lo stesso era già stato assegnato in quella data ad un altro evento sportivo. Ma ormai era tanta la voglia di avere come palcoscenico lo stadio Granillo, che abbiamo chiesto l’autorizzazione per giocare domenica 23 marzo”.

“Certo qualche “malpensante riggitanu” ha pensato che lo stavamo facendo per l’incasso, non sapendo che già prima di iniziare la vendita dei biglietti, abbiamo dovuto coprire da subito dei costi importanti, pari a circa 5mila euro, per rilascio concessione stadio, presenza Vigili del Fuoco, assicurazione responsabilità civile, Siae, servizio steward e tanto altro ancora. Per fortuna alla fine è filato tutto liscio, a parte qualche piccola sbavatura, e crediamo che l’organizzazione seria e meticolosa ha dimostrato le capacità della ReggioRavagnese e per questo voglio ringraziare tutti coloro che si sono spesi per collaborare alla buona riuscita, partendo dal magazziniere e finendo con i Presidenti”.

“Un ringraziamento anche alle forze dell’ordine, ai vigili urbani, ai vigili del fuoco, agli steward ed a tutti i volontari per il servizio svolto con impegno e capacità. Alla fine, il risultato sportivo, per Noi è passato in secondo piano, tanta è stata la soddisfazione per i complimenti ricevuti e per quelli che stiamo ancora ricevendo. Ad maiora e sempre forza Reggio Ravagnese!”, conclude.

