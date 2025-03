Reggio Calabria, torna il premio Girolamo Tripodi: i nomi dei premiati della 2ª edizione

StrettoWeb

Nella ricorrenza del 7° anniversario della scomparsa del sen. Girolamo Tripodi, si svolgerà la seconda edizione del Premio Girolamo Tripodi. L’evento si terrà a Reggio Calabria venerdì 14 marzo 2025 alle ore 17 nella sala “Federica Monteleone” del Consiglio Regionale della Calabria, in via Cardinale Portanova. L’idea di questo riconoscimento è pienamente radicata nelle ragioni costitutive della Fondazione Girolamo Tripodi, che ha il proprio motore nello Statuto fondativo.

La storia di Girolamo Tripodi e i motivi dell’istituzione del Premio

“Girolamo Tripodi ha amato profondamente la Calabria e nel corso della sua vita si è sempre speso per il riscatto e la crescita della sua terra. In questo senso, la storia di Girolamo Tripodi rappresenta la carta d’identità del Premio a lui intitolato che ha come obiettivo fondamentale quello di valorizzare e promuovere le migliori risorse ed energie che la Calabria è in grado di esprimere, in tutti i campi delle arti, delle professioni, della scienza, del sapere, della cultura e della conoscenza e che talvolta sono più apprezzate fuori dalla Calabria che dentro la nostra regione. Sono tantissime le personalità calabresi che hanno dato e danno lustro ed onore alla nostra terra, molto spesso fuori dalla nostra regione, poiché purtroppo la piaga dell’emigrazione è uno dei mali di cui soffriamo da lungo tempo”, si legge in una nota della Fondazione.

“Con il Premio vogliamo fare emergere queste eminenti figure che rappresentano il meglio della Calabria, trasmettendo, attraverso il loro operato, un’immagine seria, credibile e positiva di una regione che troppo spesso è stata rappresentata solo nei suoi aspetti più deleteri di degrado e di arretratezza. Siamo consapevoli che sono tanti e gravi i problemi che attanagliano la regione, dalla presenza opprimente e dannosa della ’ndrangheta all’arretratezza generale che colpisce il futuro delle giovani generazioni, ma proprio per questo siamo convinti che una stagione di cambiamento della Calabria non possa prescindere dalla promozione delle storie di qualità e di valore che riguardano tante e tanti calabresi, a dimostrazione che un’altra Calabria è possibile. Dipende dall’impegno di ciascuno e di tutti”.

I premiati

“La scelta non è stata né semplice né facile, poiché sono tantissime le figure calabresi meritevoli di un tale riconoscimento. Per il 2025 la Fondazione ha deciso di assegnare il premio alle seguenti personalità:

MARCELLO FONTE – Premio Girolamo Tripodi per il Cinema 2025

GIOACCHINO CRIACO – Premio Girolamo Tripodi per la Cultura 2025

NATINA PRATTICO’ – Premio Girolamo Tripodi per la Giustizia 2025

NATALE DE GRAZIA – Premio Girolamo Tripodi per la Legalità 2025 alla memoria

MASSIMO MARTINO – Premio Girolamo Tripodi per la Medicina 2025″.

“Le motivazioni delle scelte sono illustrate in apposite schede riassuntive, redatte dalla Dirigente Scolastica Anna Maria Cama, di cui sarà data lettura nel corso della cerimonia di premiazione. Il premio che sarà consegnato è costituito da un albero d’ulivo, quale rappresentazione naturale della Piana di Gioia Tauro ed espressione autentica dell’identità calabrese che insieme alla colomba della pace, raffigurano i simboli di un intreccio di valori fondamentali e indissolubili, incarnazione genuina degli ideali di giustizia, uguaglianza, solidarietà, legalità, pace, di cui Girolamo Tripodi è stato portatore coerente, appassionato e combattivo. L’opera d’arte è stata realizzata dal maestro Nicola Tripodi, eccellenza artistica del nostro territorio”.

“L’evento sarà arricchito dalla presentazione in anteprima assoluta, del trailer del film-documentario, realizzato dal prof. Maurizio Marzolla, sulle lotte bracciantili e delle raccoglitrici di olive della Piana di Gioia Tauro e sul ruolo da protagonista svolto, in queste lotte, da Girolamo Tripodi. Ci saranno, inoltre, intermezzi musicali a cura della Banda Musicale di Archi (RC) nel centenario della sua fondazione (1925 – 2025). Tutti i cittadini sono invitati a partecipare”.

