Reggio, studentessa vince la Borsa di studio di ANPIT: la utilizzerà per conseguire la cittadinanza italiana

“La vera ricchezza si trova dentro di noi, nelle scelte che facciamo, anche sfidando le convinzioni e le imposizioni della società, nella consapevolezza di ciò che abbiamo e nel modo in cui siamo capaci di viverlo. E così, solo quando accettiamo di essere “abbastanza” per come siamo, possiamo veramente cominciare a crescere in modo sano, felice e consapevole”. Sono queste le parole con cui Anna Osarhiemen, frequentante la classe 5ª D del Liceo Scientifico “A. Volta” di Reggio Calabria, introduce il saggio breve vincitore della borsa di studio per la Provincia di Reggio Calabria, assegnata da Anpit –Associazione Nazionale Per l’Industria ed il Terziario, a conclusione del Concorso nazionale ANPIT, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado denominato “CambiaMenti 2025”.

Un progetto giovane e rivolto ai giovani, cuore pulsante della nostra società, ai quali è stato chiesto di redigere un elaborato dal titolo “Crescita Felice”, e di rappresentare quali siano secondo loro i cambiamenti necessari al fine di garantire una migliore qualità della vita ed un maggior rispetto del pianeta.

La cerimonia

Si è tenuta questa mattina, 19 marzo 2025, presso il Liceo reggino, la cerimonia di premiazione che ha visto come protagonista questa brillante studentessa che con grande emozione ha dichiarato di utilizzare il premio ricevuto per conseguire la cittadinanza italiana. La cerimonia ha avuto inizio con i saluti della Dirigente Scolastica, Prof.ssa Maria Rosa Monterosso, che ha accolto questa iniziativa con grande entusiasmo ed attenzione e dopo aver rappresentato la necessità e l’importanza di coinvolgere e stimolare i giovani in relazione a tematiche sociali particolarmente rilevanti, ha ringraziato il Presidente della sede Anpit di Reggio Calabria, Giuseppe Quattrocchi, il Consigliere comunale Guido Rulli e la prof.ssa Scopelliti per l’impegno e l’attenzione che hanno reso possibile questo evento ricco di significato. La Dirigente ha inoltre ricordato l’importanza di lavorare insieme per un obiettivo comune, senza alimentare l’odio anche e soprattutto attraverso i social media.

Il Presidente della sede Anpit di Reggio Calabria è intervenuto per ringraziare l’istituzione scolastica per la sensibilità e la solerzia con la quale ha accolto la proposta, e per esprimere un sincero sentimento di gioia per la qualità degli elaborati, ricordando che alla base di ogni crescita e del vivere bene c’è il rispetto delle regole, facendo anche riferimento ai principi cardine fondanti la Costituzione Italiana. Ha brevemente accennato quale sia la missione dell’Associazione e del Concorso “CambiaMenti, evidenziando le fasi successive a quella odierna. Ed invero, gli elaborati vincitori a livello provinciale verranno valutati da una Commissione che decreterà il vincitore a livello Regionale. I vincitori verranno inviati a partecipare al congresso Nazionale di Anpit in programma a maggio a Taormina insieme ai compagni di classe, alla Dirigente Scolastica ed ai docenti. Il saggio primo classificato verrà pubblicato sulla rivista Apothekè.

Il Presidente Provinciale ANPIT ha poi invitando gli studenti in aula a condividere i propri pensieri sul significato della crescita felice. Pensieri che possono racchiudersi in una parola, Radici. “E’ necessario tenerci legati alle nostre radici, aprirci al futuro senza dimenticare chi siamo: Esseri Umani”. Questo il pensiero condiviso degli studenti del Liceo Volta. Infine, il consigliere Rulli, richiamando l’attenzione sulla necessità di difendere ed amare il nostro territorio in prima persona, ha consegnato il premio ad Anna che propone un cambiamento che non chieda di possedere, ma di condividere.

