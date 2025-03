L’emigrazione italiana in un’America crudele: a Reggio dialogo con l’autore sul romanzo “Il popolo di mezzo”

StrettoWeb

Si arricchisce settimana dopo settimana l’offerta culturale dell’associazione Culturale Incontriamoci Sempre. La Stazione FS di Reggio Calabria-Santa Caterina è un punto di riferimento culturale per la città e per la Calabria e da ogni parte d’Italia giungono attestati di stima e simpatia. Addirittura non esiste una stazione ferroviaria, delle oltre duemila stazioni presenti in Italia, come quantità e qualità nelle iniziative sociali e culturali. Un esempio bello che stavolta proviene da Sud.

Nuovo evento all’interno dell’associazione. Il romanzo del notissimo scrittore Mimmo Gangemi ci porta in un’America prodiga e crudele, un romanzo duro e struggente, scritto con una maestria non facile da trovare di questi tempi (cit. di Raffaele Nigro). Agli inizi del novecento, gli Italiani che arrivavano in America venivano denominati “Negri”, non erano abbastanza bianchi, erano considerati un popolo di mezzo. Masi e la sua famiglia, emigrati dalla Sicilia in cerca di un futuro migliore, si scontrano con sfruttamento, esclusione e razzismo, fino al linciaggio. Il romanzo di Mimmo Gangemi è una grande saga su ciò che siamo stati e abbiamo dimenticato. Con l’autore dialogherà il critico d’arte e letterario Francesco Miroddi. Appuntamento presso la Sala Museo FS Pietro Germi della Stazione di RC S Caterina, domenica 23 marzo alle ore 18,00.

