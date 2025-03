Reggio Capitale della Cultura, confronto acceso in commissione. Ripepi: “bisognava puntare sui Bronzi e coinvolgere un luminare come il Prof. Castrizio”

StrettoWeb

E’ stata una commissione controllo e garanzia accesa, quella che si è svolta oggi presso Palazzo San Giorgio a Reggio Calabria. Al centro del dibattito il controllo degli atti amministrativi relativi al progetto “Reggio Capitale della Cultura 2027” con l’audizione del vice segretario generale, dottoressa Luisa Nipote. “L’amministrazione comunale – afferma Nipote- intendeva usare, per i vari progetti, in caso di vittoria, il milione di euro che metteva a disposizione il ministero, più i finanziamenti degli altri enti, come il Museo, la camera di Commercio, l’Archivio di Stato e la Città Metropolitana. Abbiamo tentato di fare un’analisi mirata e dettagliata e quello che ha detto il sindaco davanti alla commissione a Roma è perfettamente vero. Gruppo di lavoro? Non c’era in realtà. La sottoscritta, insieme alla dottoressa Neri ed alla dottoressa Lax eravamo in sostanza quelli che coordinavamo. Mentre il comitato promotore è stato individuato dal primo cittadino. Coinvolgimento dell’Università? Un suo rappresentante ha sempre partecipato alle riunioni”, conclude Nipote.

Ripepi: “dovevamo puntare sui Bronzi”

Non le manda a dire il presidente Massimo Ripepi, leader di Alternativa Popolare: “ci sono stati tanti errori come la mancanza di coinvolgimento da parte dell’Università Mediterranea. Io credo che dovevamo puntare tutto sui Bronzi di Riace, che ci invidiano tutti, e coinvolgere il professore dell’Unime Daniele Castrizio, uomo di cultura, apprezzato da tutti che, invece, è stato messo ai margini del progetto”.

Neri: “paghiamo l’approssimazione dell’amministrazione comunale”

Il consigliere comunale e coordinatore cittadino della Lega, Armando Neri, ha sottolineato: “l’opposizione non è stata coinvolta e di certo avremmo potuto dare una mano. Ci sono stati tanti errori. Ad esempio non individuare un gruppo di lavoro chiaro è stato nefasto. La realtà è che c’è stata troppa approssimazione da parte dell’amministrazione comunale. Nel dossier presentato a Roma si parlava di piste ciclabile, ma dove? Perché non sono stati valorizzati i Bronzi? Perché l’università non è stata coinvolta? Tante sono le domande e le perplessità”, conclude Neri.

Castorina : “troppo poco coinvolgimento della Mediterranea”

Anche il consigliere comunale di maggioranza, Nino Castorina, parla dell’Università Mediterranea: “sicuramente è stato positivo arrivare in finale ma mi chiedo perchè è stata poco coinvolta l’Università Mediterranea”.

Beppe Sera: ringrazio tutti coloro che hanno partecipato a questo progetto, la critica costruttiva serve per migliorare.

Latella: “abbiamo fatto una fugura straordinaria”

Il consigliere comunale Giovanni Latella, nel suo intervento, ha detto: “ringrazio chi ha lavorato al progetto e sicuramente abbiamo fatto una figura straordinaria. Tutta la commissione ha parlato bene di noi e la città ne esce rafforzata”.

Pazzano: “politiche culturali assenti in città”

Il consigliere comunale de “La Strada”, Saverio Pazzano, ha sottolineato: “non critico il dossier presentato che racconta la situazione attuale. Vorrei sottolineare che Pordenone ha lavorato al progetto sin dal 2023. La verità è che la città è senza politiche culturali adeguate e questo è un problema”.

Versace polemico: “nessun supporto dalla Regione”

Intervento polemico del vicesindaco metropolitano Carmelo Versace: “Ripepi va sempre alla ricerca di illeciti ma è stato smentito dalla relazione precisa della dottoressa Nipote. Io credo sia stato estremamente negativo il mancato supporto da parte della Regione Calabria”, conclude Versace.

