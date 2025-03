Reggio Calabria, weekend ricco di successi per Mirabella Padel

StrettoWeb

Debutto straordinario per la squadra femminile del Mirabella nella Serie C. A due anni dall’inizio dell’attività agonistica, il battesimo casalingo si è concluso nel migliore dei modi, con una netta vittoria per 3-0 contro le ragazze di Crotone “La Casa De Padel”. Sotto la guida del mister Pietro Pirrello, le protagoniste del trionfo sono state:

Anna Maria Mangano e Maria Marra, vittoriose nel primo incontro con un perentorio 6-0, 6-1;

Roberta Cioffi e Stefania De Marzo, che si impongono nel secondo match per 6-1, 6-3;

Chiara Pedà e Anna Maria Mangano, che chiudono il terzo incontro con un convincente 6-1, 6-3.

A completare un fine settimana perfetto, sabato pomeriggio sono arrivati altri successi nella fase a gironi provinciale della Coppa Italia 2025 TPRA, con entrambe le formazioni, maschile e femminile, protagoniste di vittorie nette.

Il team maschile, impegnato in casa alle 15:00 contro gli amici Tuyo Club, ha conquistato un secco 2-0 grazie alle coppie:

Vittorio Soldatesca e Alessio Romeo

Andrea Giordano e Andrea Biroccio

Poco dopo, alle 16:30, la squadra femminile si è imposta in trasferta contro la RC Padel (Apan) con un nettissimo 2-0, schierando

• Anna Maria Mangano e Giulia Calafiore

• Emy Priolo e Stefania De Marzo

Entrambe le formazioni hanno brillato sotto la sapiente direzione tecnica di Pietro Pirrello. Al termine della gara di Serie C, il presidente del Mirabella Santo Praticò ha voluto esprimere il suo entusiasmo: “Voglio ringraziare gli atleti e lo staff tecnico per l’impegno e la dedizione. Grazie a loro possiamo vivere al Mirabella, insieme ai tifosi e agli appassionati, momenti di grande soddisfazione. Un weekend da incorniciare e da ripetere!“.

