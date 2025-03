Reggio Calabria: via libera alla donazione del Monumento ai Carabinieri

StrettoWeb

La VII Commissione consiliare (Istruzione, formazione e lavoro. Cultura e sport. Politiche giovanili. Tempo libero) presieduta da Marcantonino Malara ha approvato nell’ultima seduta due proposte di delibera. La prima riguarda la donazione del monumento cittadino dedicato all’Arma dei Carabinieri da collocare presso Largo Caduti di Nassiriya (la Giunta comunale di recente ha dato via libera all’intitolazione dell’area compresa tra via Caminiti, la scalinata che conduce al largo Monsolini, il Museo dello strumento musicale e la Pineta Zerbi). La seconda riguarda il regolamento per la gestione e l’uso del centro giovanile Generattivi.

Dopo l’iter nell’organismo consiliare, ora i due provvedimenti passeranno ora all’esame della prossima seduta del Consiglio comunale convocato per il 17-18 marzo. Il primo provvedimento è stato approvato all’unanimità in Commissione, il secondo dopo l’approvazione è stato aggiunto con un’integrazione all’odg del Consiglio.

L’idea di realizzare il monumento, proposta dall’Associazione nazionale carabinieri-Ispettorato Regionale Calabria, si inserisce in un progetto volto a rafforzare il legame tra l’Arma e Reggio Calabria, città in cui, attualmente, non è presente un’opera dedicata ai carabinieri. Il percorso prevede anche il coinvolgimento delle scuole cittadine, che saranno chiamate a scegliere una delle tre proposte di bozzetto per il monumento, che sarà poi realizzato dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti.

Sul punto nel corso della seduta si è svolta anche l’audizione della segretaria generale Antonia Criaco, mentre in una precedente riunione era stato audito il capitano Gianfranco Aricò in rappresentanza dell’Associazione nazionale carabinieri.

Il presidente Malara ha dichiarato: «Credo sia parere di tutti che la comunità andrà ad arricchirsi di un’opera che avrà certamente un valore artistico e culturale e, oltre a ciò, rafforzerà ancora di più il legame della città con l’Arma dei Carabinieri, un’istituzione la cui presenza capillare sul territorio rappresenta una garanzia di sicurezza e di prossimità. Il percorso che si è inteso proporre è il più largo e partecipativo possibile nei confronti di tutta la comunità reggina e soprattutto delle giovani generazioni».

Nel prosieguo della seduta a illustrare il regolamento per la gestione e l’uso del centro giovanile Generattivi è stato il consigliere delegato alle Politiche giovanili Giuseppe Giordano, che ha ripercorso l’iter richiamando anche le modifiche apportate dopo le osservazioni pervenute dagli altri consiglieri nel corso delle precedenti sedute. Sul punto è stata audita anche la dirigente del settore competente, Gerolama Daniela Roschetti.

