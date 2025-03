Reggio Calabria, vergogna in pieno centro: “drogati, ubriachi, prostitute, uscire la sera è diventato un pericolo” | FOTO

StrettoWeb

Un lettore di StrettoWeb ha segnalato alla nostra redazione la gravissima e vergognosa situazione di degrado persistente in Via del Gelsomino, praticamente in pieno centro a Reggio Calabria. Una situazione non di certo nuova, ma presente da tempo, e che denota l’abbandono di alcune zone che non sono di certo periferie. Perché se anche il centro diventa luogo di degrado e abbandono, non c’è Ryanair, Capodanno o Capitale della Cultura che tenga.

Le immagini a corredo dell’articolo parlano chiaro. C’è di tutto: sporcizia innanzitutto (pacchetti di sigarette, preservativi, sterpaglie), ma anche un vero e proprio accampamento, con un materasso, una bombola del gas, una vecchia sedia utilizzata come WC. Quella zona, che nello specifico è la parte di dietro della Chiesa di San Gaetano, oggi chiusa, è frequentata da drogati, ubriachi e prostitute. E’ probabile che qualcuno di loro, come si può vedere dalle foto, abbia utilizzato il luogo come propria dimora. Qualche giorno fa, così come segnala il cittadino, è arrivata sul posto la Polizia, con l’Ambulanza, dietro segnalazione di una possibile persona deceduta.

Insomma, una situazione grave, intollerabile e inaccettabile. I residenti hanno paura di uscire di casa la sera, per non ritrovarsi nelle condizioni descritte sopra, rischiando di avere a che fare con determinati soggetti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.