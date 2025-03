Reggio Calabria, all’Università Mediterranea il 5° Seminario internazionale “Implicazioni economiche e politiche dell’intelligenza artificiale”

StrettoWeb

Si sta svolgendo presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria il Seminario internazionale dal titolo “Implicazioni economiche e politiche dell’intelligenza artificiale”, un’importante iniziativa rivolta a scienziati, professionisti, operatori economici e rappresentanti istituzionali interessati al fenomeno emergente delle tecnologie AI. Il tema centrale scelto per questa edizione è “Economia, Scienze Umane e Diritto dell’Intelligenza Artificiale”. Per due intense giornate, studiosi e professionisti di fama internazionale si confronteranno sulle complesse sfide che emergono dall’adattamento delle tecnologie di intelligenza artificiale ai cambiamenti continui e rapidi delle condizioni economiche, sociali e politiche del mondo contemporaneo.

Il seminario offre una preziosa opportunità per approfondire in maniera dettagliata e multidimensionale le necessità e le problematiche che derivano dall’interazione tra intelligenza artificiale e economia. In particolare, si analizzeranno gli impatti economici delle tecnologie AI, gli aspetti etici e filosofici, nonché le implicazioni giuridiche e normative che ne regolano l’utilizzo e lo sviluppo.

L’organizzazione del seminario è curata dai Professori Domenico Marino e Melchiorre Monaca, entrambi appartenenti all’Università Mediterranea di Reggio Calabria, che hanno coinvolto autorevoli esperti provenienti da diverse realtà accademiche e istituzionali. Questo evento testimonia ancora una volta l’impegno concreto dell’Ateneo nel promuovere una riflessione di alto livello scientifico e interdisciplinare, affrontando con rigore metodologico e apertura culturale le sfide cruciali poste dall’evoluzione tecnologica contemporanea. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito aimed.unirc.it.

