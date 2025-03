Reggio Calabria, che peccato: “boom di turisti ma tapis roulant, bagni e info point chiusi”. Ripepi: “ringraziate Falcomatà”

StrettoWeb

“Ryanair è finalmente arrivata a Reggio Calabria, l’aeroporto è rinato e la città è invasa da turisti… ma cosa trovano? Falcomatà aveva un solo compito: garantire i servizi basilari per accogliere i visitatori. E invece? Info point, bagni pubblici e tapis roulant chiusi. I turisti arrivano e trovano serrande abbassate e disservizi ovunque. È questa l’idea di accoglienza per una città che vuole definirsi turistica? Ringraziamo per l’assenza totale di servizi, il nostro Sindaco Giuseppe Falcomatà e il delegato al turismo Giovanni Latella. Il boom di turisti c’è, ma Reggio Calabria è ancora bloccata da promesse mai mantenute. E i risultati si vedono”.

E’ quanto scrive sui social il Consigliere Comunale Massimo Ripepi, allegando un video di denuncia della situazione. Sopralluogo del leader di “Rivoluzione Rheggio” tra bagni, infopoint e tapis roulant, tutti chiusi. Un gran peccato, considerando il grande movimento di turisti da un anno a questa parte, con l’arrivo di Ryanair.

