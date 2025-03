A Reggio Calabria la 44ª edizione del “Trofeo Cicli Jiriti – 4° Memorial Anna Palumbo”, la gara ciclistica più longeva del Sud

StrettoWeb

di Tonino Quattrone – Si è svolta oggi la 44ª edizione del “Trofeo Cicli Jiriti – 4° Memorial Anna Palumbo”, la gara ciclistica più longeva del Sud Italia, che ha visto la partecipazione di un centinaio di atleti provenienti da tutta la Calabria e la Sicilia. La partenza è avvenuta come da tradizione davanti al negozio Cicli Jiriti, in Via Alaimo 7, con un tratto iniziale a andatura ecologica fino a Saline Joniche, utile per permettere al gruppo di prendere ritmo in maniera controllata. Da lì ha preso il via la competizione vera e propria, con il gruppo lanciato lungo la Statale in direzione della rotatoria di Bova Marina, per poi fare ritorno verso Reggio Calabria e affrontare la lunga e impegnativa salita finale verso Gallina, dove il traguardo era fissato in Via Carlo Alberto.

L’attacco decisivo è arrivato nel tratto in falso piano verso il paese di Condofuri

L’attacco decisivo è arrivato nel tratto in falso piano verso il paese di Condofuri: Pasquale Ventrice e Giuseppe Richichi si sono portati in fuga, imponendo un ritmo elevato e guadagnando subito terreno sul gruppo. I due hanno collaborato fino alla salita di Gallina, dove Ventrice ha sferrato l’allungo vincente, staccando Richichi. Alle sue spalle, Giuseppe Cicciari ha messo in campo determinazione e strategia, rimontando e superando Richichi proprio nei chilometri finali, conquistando così il secondo posto. Pasquale Ventrice ha tagliato il traguardo in solitaria, firmando una vittoria netta e prestigiosa, in una delle edizioni più avvincenti di sempre.

Domenico Crea è rimasto coinvolto in una caduta senza gravi conseguenze

Una piccola nota di gara: Domenico Crea è rimasto coinvolto in una caduta senza gravi conseguenze. Nonostante l’incidente, ha dimostrato grande tenacia riuscendo a completare regolarmente la competizione. La gara si è svolta in piena sicurezza, grazie al contributo prezioso delle motostaffette della FCI e della UISP, oltre alla collaborazione delle forze dell’ordine, che hanno garantito il regolare svolgimento della manifestazione lungo tutto il percorso. Durante la cerimonia di premiazione sono intervenute importanti figure del panorama sportivo regionale: il presidente del Gruppo Sportivo Ciclistico Cicli Jiriti, il cavaliere Andrea Jiriti, il presidente territoriale UISP Giuseppe Marra e il responsabile del settore ciclismo regionale, nonché consigliere nazionale, Diego Quattrone.

Numerosi premi consegnati

Numerosi premi sono stati consegnati dal presidente di giuria Maria Letizia Jiriti e da Maria Palumbo, sorella di Anna Palumbo, a cui è dedicato il memorial che accompagna con grande significato questa storica competizione. Grazie al sostegno dei numerosi sponsor, sono stati premiati tutti i primi tre classificati delle 12 categorie, con premi speciali dedicati alle donne, al team più distante, il Team Sparke di Scicli (RG), al ciclista più distante e sempre presente, Giovanni Dodaro, e a Domenico Crea, l’unico sfortunato a cadere ma che ha comunque portato a termine la gara.

L’evento è stato organizzato dal Gruppo Sportivo Cicli Jiriti, in collaborazione con UISP, patrocinato da M5D Group e con la gestione social a cura di GraficUp.

Una manifestazione impeccabile sotto ogni punto di vista, che ha saputo unire sport, passione e memoria nel ricordo di Anna Palumbo, rinnovando ancora una volta la forza e il significato di un appuntamento che è ormai parte integrante della storia ciclistica italiana e del Sud Italia.

