Grave incidente stradale questa mattina sull’A2 Salerno-Reggio Calabria, nel reggino, in direzione Nord tra Scilla e Bagnara: in una galleria, un camion si è intraversato ed è rimasto incastrato. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito ma il traffico è paralizzato con code lunghissime, da ore, in direzione Nord. Un vero e proprio caos per la viabilità nella provincia di Reggio Calabria.

Sul posto gli agenti della Polizia Stradale che stanno effettuando i rilievi e le attività del caso.

