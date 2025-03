Reggio Calabria, terribile incidente in pieno centro: auto si ribalta, strade chiuse e 3 feriti | LIVE

StrettoWeb

Momenti di paura poco fa a Reggio Calabria dove si è verificato un incidente tra tre mezzi in pieno centro storico e precisamente in via Giannangelo Spagnolio nella discesa del Crocefisso verso Piazza Carmine. Nel sinistro sono rimasti coinvolti tre veicoli, un ciclomotore, una microcar e un altro veicolo. La minicar dopo l’impatto si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della Polizia Locale guidati dal Comandante Zucco che stanno provveduto ad effettuare i rilievi del caso e i Vigili del Fuoco. L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato richiesto per la messa in sicurezza dell’area dato che la microcar ha perso liquido.

Nell’incidente si registrano tre feriti, i due conducenti della microcar e il conducente del ciclomotore. Il piccolo mezzo ha anche urtato altre auto parcheggiate lungo il margine della strada. Fortunatamente, al momento dell’incidente, nessun pedone si trovava nelle immediate vicinanze, evitando così conseguenze ben più gravi. Al momento la strada è stata chiusa per consentire agli agenti della Polizia Municipale di procedere con i rilievi del caso.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.