Reggio Calabria, terribile incidente sull’A2: auto sfonda il guard rail e precipita, elisoccorso sul posto | FOTO LIVE

StrettoWeb

Gravissimo incidente stradale pochi minuti fa sull’A2 Salerno-Reggio Calabria, nel tratto reggino, in carreggiata Sud tra gli svincoli di Rosarno e Gioia Tauro. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara: in base alle prime frammentarie informazioni che arrivano dal luogo del sinistro, sembrerebbe che un’automobile abbia sfondato il guard-rail e sia finita nel vuoto dopo uno scontro con un’altra auto. Dinamica ancora da verificare. Di certo c’è che la situazione è critica, tanto che è dovuto intervenire l’elisoccorso per soccorrere i feriti. L’autostrada è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia, con pesanti disagi e conseguenze alla viabilità per migliaia di viaggiatori incolonnati per chilometri in entrambe le direzioni.

Seguiranno aggiornamenti

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.