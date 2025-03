Reggio Calabria, al teatro “Cilea” arriva uno spettacolo su San Francesco | INFO

StrettoWeb

Tutti conoscono San Francesco. Era un artista, forse il più grande della storia: nessuno ha mai raccontato Dio con tanta creatività. La stessa creatività la userà l’attore romano Giovanni Scifoni, protagonista di “Fra’. San Francesco la superstar del Medioevo” in scena venerdì 21 Marzo alle ore 20,45 al teatro “Francesco Cilea”, evento inserito nella stagione dell’Officina dell’Arte del direttore artistico Peppe Piromalli in collaborazione con la Dedo Eventi di Alfredo De Luca.

In un monologo orchestrato con laudi medioevali e gli strumenti antichi di Luciano di Giandomenico, Maurizio Picchiò e Stefano Carloncelli, Giovanni Scifoni si interroga sulla figura del Santo più pop che ci sia e percorre la vita del poverello di Assisi e il suo sforzo ossessivo di raccontare il mistero di Dio in ogni forma, fino al logoramento fisico che lo porterà alla morte. Il poliedrico artista da sempre attento alla vita dei religiosi, avvalendosi di musica live e di una recitazione intensa, ripercorrerà la vita del mistico definito spesso il “giullare di Dio” soffermandosi su ciò che la “superstar del Medioevo” diceva alle folle.

Piromalli: “chi vedrà la sua performance ne rimarrà stupito”

“Scifoni, amatissimo da un pubblico adulto e seguito da tantissimi giovani, in ogni suo ruolo, a teatro o in tv, riesce a dipingere i suoi personaggi mettendo in evidenza anche gli aspetti più nascosti ma, soprattutto, li rende umani – afferma il direttore dell’ODA Peppe Piromalli – Chi vedrà la sua performance ne rimarrà stupito e usciti dal teatro, si avrà voglia di conoscere ancora meglio San Francesco, un uomo che con forza, ha combattuto l’avarizia e la cupidigia. Con ironia e intelligenza, Giovanni ci farà vivere i momenti più iconici del Santo e, per una sera, Reggio Calabria vivrà un’esperienza intensa, coinvolgente e potente”.

E’ possibile ancora acquistare i biglietti sulla piattaforma autorizzata TicketOne e per maggiori info è aperta la sede dell’ODA Friends in Via Fata Morgana, 36, Reggio Calabria.

