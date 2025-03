Il 1° aprile la presentazione della Reggio Calabria Tattoo Convention 2025 | INFO

StrettoWeb

L’arte sulla pelle torna protagonista con la Reggio Calabria Tattoo Convention 2025, organizzata dall’AssociazioneTAAG, giunta alla sua IV edizione. Quest’anno, la convention assume un significato ancora più profondo, sposando appieno il concetto di promozione culturale e territoriale, due pilastri che si intrecciano nella scelta della location. Ad ospitare l’evento sarà, infatti, l’esclusivo Altafiumara Resort & Spa che ogni anno ospita mediamente oltre un centinaio di eventi istituzionali e di promozione del territorio.

L’evento verrà presentato ufficialmente durante la conferenza stampa in programma giorno 01 aprile 2025 alle ore 10:00 presso la Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, Reggio Calabria, alla presenza delle istituzioni e degli organizzatori.

Un evento che celebra arte, cultura e territorio

La Reggio Calabria Tattoo Convention 2025, in programma il 5 e 6 aprile, non sarà solo un punto di incontro per alcuni dei più grandi maestri dell’arte del tatuaggio, ma anche un’occasione per esplorare il legame tra tradizione, innovazione e identità territoriale. Grazie alla partecipazione di tatuatori di fama internazionale, artisti emergenti e un pubblico appassionato, la convention si conferma come un grande evento culturale, dove il tatuaggio diventa il mezzo espressivo per raccontare storie, culture e radici.

L’evento si svolgerà nell’esclusivo Altafiumara Resort & Spa, un luogo che incarna perfettamente lo spirito di questa edizione: arte, territorio e accoglienza si fondono in un contesto unico, affacciato sulle acque cristalline dello Stretto di Messina. Altafiumara non è solo una location di prestigio, ma un vero e proprio polo culturale, che ospita opere di artisti contemporanei e che promuove esperienze immersive legate alla storia e alla tradizione calabrese. La scelta di questa sede non è casuale: la convention vuole essere un ponte tra il tatuaggio come forma d’arte e la valorizzazione delle bellezze storiche e paesaggistiche della Calabria.

Patrocini e supporto istituzionale

A testimonianza dell’importanza dell’evento per la città e la regione, la Reggio Calabria Tattoo Convention 2025 gode del patrocinio di:

Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria

Città di Reggio Calabria

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Comune di Villa San Giovanni

Calabria Straordinaria

Questa sinergia tra istituzioni, artisti e territorio dimostra come il tatuaggio sia sempre più riconosciuto come una forma d’arte contemporanea, capace di unire passato e futuro, tradizione e innovazione.

Tatuaggi, cultura e promozione turistica

La Reggio Calabria Tattoo Convention 2025 non è solo un evento per professionisti e appassionati, ma rappresenta un’opportunità per promuovere il territorio e attrarre turismo esperienziale. L’obiettivo è quello di far conoscere la Calabria sotto una nuova luce, esaltando la sua capacità di ospitare eventi di livello internazionale, capaci di generare un impatto economico e culturale.

Oltre agli spazi dedicati ai tatuatori, la convention ospiterà:

Mostre artistiche con il coinvolgimento di artisti locali e nazionali

Workshop e talk su storia, tecniche e nuove tendenze del tatuaggio

Live painting e performance artistiche

Spazi dedicati alla promozione turistica e culturale della Calabria, con un focus sulla tradizione artigianale e sulle radici iconografiche legate all’arte del tatuaggio

Il connubio tra tattoo art e promozione del territorio si inserisce perfettamente nella visione di Altafiumara Polo Culturale, il progetto che trasforma il resort in un hub esperienziale per l’arte e la cultura, valorizzando la Calabria come destinazione di eccellenza per il turismo culturale.

Conferenza stampa: invito ai media e addetti ai lavori

La conferenza stampa di giorno 01 aprile 2025 sarà l’occasione per scoprire in anteprima tutte le novità di questa IV edizione. Interverranno:

Gennaro Venanzi, Tiziana Gatto, Armando Russo e Adele Sergi Associazione TAAG e Organizzazione Reggio Calabria Tattoo Convention

Carmelo Romeo, Assessore alla Cultura del Comune di Reggio Calabria

Christian Zuin, Ufficio Stampa e Comunicazione RCTC e CEO Protur Media

Elisabetta Marcianò, Cultural Event Manager di Altafiumara Resort e Spa.

Salvatore Borzacchiello, Amministratore Media Partner Igers Reggio Calabria

Rappresentante dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria

Calarco Antonio e Stefano Del Popolo, tatuatori Media, giornalisti e operatori del settore sono invitati a partecipare.

