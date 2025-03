Reggio Calabria, successo per la manifestazione “Bentornato Carnevale 2025”

StrettoWeb

“La Pro Loco Reggio Sud, che da 14 anni promuove attività culturali che prevedono anche la ripresa e valorizzazione delle tradizioni materiali ed immateriali, anche quest’anno ha contribuito ad animare il territorio pellarese con tante attività in uno dei periodi più gioiosi dell’anno, quale è il Carnevale, che richiama aggregazione sociale, genera stati di benessere grazie ai sorrisi, alla musica, alla danza, al divertimento realizzato principalmente per i bambini e poi per gli adulti. Tutte queste fasce di età sono state coinvolte in questo progetto dalla Pro Loco, sinergie che hanno garantito diversi spettacoli nella programmazione racchiusa in di 4 giornate dal 27 febbraio al 4 marzo“. E’ quanto afferma in una nota Concetta Romeo, Presidente Pro Loco Reggio Sud APS.

“La manifestazione è dedicata alla memoria e ricordo del compianto Maestro Filippo De Salvo”

“Quest’anno la manifestazione è dedicata alla memoria e ricordo del compianto Maestro Filippo De Salvo, ballerino, coreografo, Maestro di Pilates. Anima del Carnevale che a Bocale, sin da ragazzo muoveva i suoi primi passi e creava le coreografie per le persone che ballavano in corteo dietro i carri allegorici. Una persona speciale, sempre gioioso, molto affabile e disponibile con tutti, stimato professionista, cultore del benessere, che ha creato la scuola di danza Jazz Ballet School che ha diretto per 35 anni. Un Carnevale che porta con noi il suo ricordo che abbiamo avuto la fortuna e l’onore di conoscerlo, di essere stati suoi amici, di aver collaborare con lui. Lo ricordiamo con la gioia e la passione che lui stesso ci ha insegnato, perché la sua eredità la troveremo sempre nei sorrisi di chi continua a ballare ed a sognare. Il suo amore per la danza vivo nei passi di tutti i suoi allievi che hanno sfilato anche quest’anno sempre al nostro fianco, nonostante tutto”, rimarca la nota.

Giovedì Grasso

“Il Giovedì grasso ha dato il via alle manifestazioni con l’allestimento, presso l’androne della Scuola Media Don Bosco a Pellaro, della mostra fotografica che racconta la storia dagli anni ‘80 della nascita dei carri allegorici del Carnevale a Bocale. Si ringrazia la Dirigente dell’I.C. Cassiodoro-Don Bosco per la rinnovata disponibilità e si comunica che la mostra resterà aperta fino alla fine della settimana. Mostra che ogni anno ci teniamo a far conoscere ed ammirare a tutti gli alunni e la cittadinanza tutta, in quanto memoria storica delle vecchie tradizioni carnevalesche. Sabato mattina è stata la volta della sfilata dei bambini in maschera, lungo la Via Nazionale di Pellaro alla quale hanno preso parte la primaria del plesso Cassiodoro e le scuole d’infanzia del territorio quali :Mons Montalbetti, M. Cipriani di Pellaro e Punto d’incontro di Mortara, che quest’anno hanno realizzato per l’occasione piccoli carri che hanno accompagnato la sfilata. In testa al corteo i Giganti di Taurianova, due giganti Matae Grifone che mascherati hanno regalato tanta gioia ai bambini con i loro spettacoli coinvolgenti, per poi arrivare in piazza Stazione a Pellaro dove i bambini si sono esibiti in splendidi balletti accompagnati dalle insegnanti. Tutti protagonisti di una grande festa che è continuata con uno spettacolo di clown di GiocoleReggio, che ha intrattenuto tutti i bambini regalando tanta gioia e divertimento. Sabato pomeriggio si è proseguito con il Carnevale a Lazzaro con la sfilata di mascherine, scuole di danza e carri allegorici a cura della Pro Loco del Comune di Motta San Giovanni in collaborazione con associazioni del territorio che hanno animato, regalato gioia ed allegria a tutta la cittadinanza”, sottolinea la nota.

Iniziativa domenica

“Domenica pomeriggio è stata la volta della tradizionale sfilata lungo le Vie di Pellaro con in testa al corteo trampoliere e artisti di strada, carri allegorici, esibizioni lungo tutto il tragitto a cura delle scuole di danza del territorio: Salsabor di Tina Cara, Danzantes di Silvia Ferro, Bailando di Aurelio Calabrò assieme al corso di danza popolare di Jo e Pina Capola, Jazz Ballet School diretta da Augusta Ricciardi e con la partecipazione dell’Associazione Magna Grecia di Lazzaro. Arrivo del corteo in Piazza Stazione con le esibizioni e premiazioni delle scuole che hanno partecipato all’evento e tributo con un video del caro maestro Filippo De Salvo e consegna alla sorella Antonella di una targa a ricordo. Lungo applauso di tutti i presenti commossi“, evidenzia la nota.

“Si è concluso tutto il ricco programma di eventi, con la tradizionale farsa del Martedì pomeriggio, che si è svolta presso la sala parrocchiale Mons. Barberi a Bocale, dove si sono esibiti in un esilarante, divertente e coinvolgente spettacolo, i soci dell’Associazione Gli amici del Musical di Pellaro, composto da un cast di giovani ragazzi e simpaticissimi anziani, due soci della veneranda età di 90 anni, che hanno dato vita al “Mondo di Alice”, un musical molto gradito ed apprezzato da tutto il numeroso pubblico presente in sala”, prosegue la nota.

Finanziato con risorse Pac

“L’evento Bentornato Carnevale è finanziato con risorse PAC 2014/2020 – Az. 6.8.3. erogate ad esito dell’Avviso “Attività Culturali 2023” dalla Regione Calabria – Dipartimento Istruzione e Pari Opportunità – Settore Cultura”. Si ringraziano tutti i nostri soci, gli amici, le maestranze, i professionisti, i commercianti, le forze dell’ordine, i ragazzi della protezione civile che hanno garantito la sicurezza, il servizio di Ambulanza, le varie associazioni del territorio che hanno collaborato, gli insegnati di tutte le scuole, i genitori dei bambini che li hanno accompagnati durante le sfilate, i giornalisti e tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento che da anni crea aggregazione, movimenta il territorio, creando indotto economico e soprattutto porta gioia, allegria e tanta leggerezza …..quella che dovremmo avere sempre nell’affrontare la vita con il sorriso…stampato sul volto anche dopo il Carnevale”, conclude la nota.

