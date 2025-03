Reggio Calabria, successo per “Carnevale in Biblioteca” | FOTO

StrettoWeb

Il “Carnevale in Biblioteca“, organizzato dal Comune in collaborazione con “Nati per leggere“, è stato un vero successo. Grande la partecipazione di bambini (40 più famiglie al seguito) all’appuntamento caratterizzato da letture a tema ”Carnevale”; una selezione di racconti ed albi illustrati finalizzati al coinvolgimento dei bambini attraverso storie di maschere, travestimenti, amicizia e divertimento.

Le letture sono state strutturate con scelte narrative che hanno previsto momenti di interazione creativa per rendere i piccoli partecipanti protagonisti attivi del racconto stesso.

L’iniziativa, inserita nell’ambito del progetto “Nati per Leggere” (che promuove la lettura in famiglia fin dalla primissima infanzia) non è stata di puro intrattenimento ma si è proposta, centrandolo, l’obiettivo di promuovere il valore nella crescita cognitiva, emotiva e relazionale del bambino.

Leggere insieme ai più piccoli non è solo un momento di gioco, dunque, ma un’importante occasione di relazione e sviluppo del linguaggio.

Durante lo svolgimento dell’iniziativa, come preannunciato, è stato donato ad ogni bambino un ricordo speciale: un gadget a tema Carnevale come ricordo della giornata, per portare a casa un pezzetto di magia e continuare a giocare con le storie.

Ricordo sul quale c’era scritto “Il Carnevale dura un giorno ma con un libro puoi vivere mille avventure durante tutto l’anno“; con annessi auguri da parte della responsabile e del personale della Biblioteca. Un modo, questo, per far persistere in modo duraturo nei bambini coinvolti l’importanza della lettura e dell’immaginazione narrativa anche dopo la specifica iniziativa.

Soddisfazione piena per la riuscita dell’iniziativa da parte della funzionaria responsabile della Biblioteca – Daniela Neri – che ha dichiarato “La partecipazione e l’entusiasmo che abbiamo registrato sono il risultato più importante che potessimo raggiungere: trasformare un momento di festa in un momento didattico-educativo è quanto di più significativo possa fare un presidio culturale cittadino quale la nostra Biblioteca Comunale. Certamente – ha concluso – replicheremo questa formula anche per altri appuntamenti; valorizzando al meglio la nostra collaborazione con Nati per leggere e lo spazio dedicato della Sala Ragazzi“.

La Biblioteca Comunale, vicinissima al Museo Nazionale ed a piazza De Nava, è un riferimento per tutti i cittadini che amano la lettura, la ricerca ed ogni altra iniziativa connessa; caratterizzandosi ormai, come luogo con una ricca programmazione che ne aumenta il valore e la funzione.

