Reggio Calabria, spettacolare incidente in centro: quattro auto coinvolte e due feriti

Nel pomeriggio di oggi, un impressionante incidente si è verificato in via Geraci, nei pressi dell’istituto industriale Panella. Quattro autovetture sono rimaste coinvolte in una carambola che ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza per prestare le prime cure ai feriti, che fortunatamente non versano in gravi condizioni. Due persone sono state assistite dagli operatori sanitari per le lesioni riportate nell’impatto.

La Polizia Locale è giunta con due pattuglie per effettuare i rilievi del caso e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento, non sono ancora note le cause che hanno portato alla collisione multipla, ma gli agenti stanno raccogliendo tutti gli elementi utili per chiarire la vicenda.

Il traffico ha subito rallentamenti nella zona, con disagi per gli automobilisti in transito. Le operazioni di rimozione dei veicoli e la messa in sicurezza dell’area sono state tempestive, consentendo un graduale ritorno alla normalità. Maggiori aggiornamenti potrebbero emergere nelle prossime ore in seguito alle indagini delle autorità competenti.

