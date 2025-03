Reggio Calabria: sequestrato cane denutrito e malato sequestrato, scatta la denuncia di LNDC Animal Protection

StrettoWeb

Secondo quanto riportato dalla stampa, il cane è stato scoperto dai Carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro in uno stato di evidente malnutrizione, costretto a vivere tra rifiuti e sporcizia, senza accesso a una fonte d’acqua e privo di un riparo adeguato. Inoltre, l’animale era sprovvisto di microchip e affetto da leishmaniosi non curata, una malattia che, se non trattata, può portare a gravi conseguenze per la salute del cane. Il proprietario, un trentaseienne del posto, è stato denunciato per maltrattamento di animali.

LNDC Animal Protection, a sua volta, ha denunciato il proprietario per violazione dell’articolo 544-ter del Codice Penale, che punisce chiunque cagioni lesioni a un animale o lo sottoponga a sevizie o a comportamenti insopportabili per la sua natura, nonché ai sensi dell’art. 727 per detenzione incompatibile con le esigenze dell’animale.

“L’assenza di microchip purtroppo è quasi la normalità in certi contesti, nonostante sia ormai obbligatorio da decenni. Quello che è più grave, però, è la malnutrizione e la mancanza di cure per la leishmaniosi, una malattia insidiosa e molto pericolosa che però – nella maggior parte dei casi – può essere curata abbastanza facilmente e a costi contenuti. Ciò dimostra soltanto che l’uomo in questione non aveva nessuna intenzione di curare il povero cane, sottoponendolo a una sofferenza crudele e inutile. Non capirò mai perché certe persone decidano di prendere con sé un animale se poi non sono disposte ad accudirlo e a dargli ciò di cui ha bisogno”, commenta Piera Rosati – Presidente LNDC Animal Protection.

Come sempre, l’associazione ricorda l’importanza di segnalare alle autorità competenti qualsiasi situazione di maltrattamento o abbandono di animali. Quando si assiste o si è testimoni di questo genere di comportamenti, girarsi dall’altra parte vuol dire sostanzialmente rendersi complici di queste violenze.

Questo episodio sottolinea la necessità di una maggiore consapevolezza e responsabilità da parte di chi sceglie di prendere con sé animali. LNDC Animal Protection continuerà a lottare affinché tutti gli animali possano vivere in condizioni dignitose e ricevere le cure necessarie, promuovendo il rispetto delle leggi e la tutela dei diritti degli animali.

