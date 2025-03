Reggio Calabria, scoppia uno pneumatico di autobus ATAM: boato fortissimo e nessun ferito

StrettoWeb

Attimi di paura pochi minuti fa in via Nazionale Pentimele a Reggio Calabria dove uno pneumatico di un autobus di linea dell’ATAM è improvvisamente scoppiato durante il servizio. Il mezzo era in transito lungo una delle arterie principali della zona nord della città quando uno pneumatico anteriore è esploso improvvisamente, provocando un forte boato che ha attirato l’attenzione dei passanti e dei residenti.

A bordo del mezzo viaggiavano una diversi passeggeri che fortunatamente non hanno riportato ferite ma sono fatti scendere prontamente dal mezzo che attualmente si trova fermo a bordo strada.

