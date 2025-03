Reggio Calabria, sabato e domenica gazebo della Lega sul Corso Garibaldi

StrettoWeb

Il commissario cittadino della Lega, Armando Neri, informa che “sarà presente con il gazebo per la Pace Fiscale e per la Pace in Ucraina a Reggio Calabria nelle giornate dell’8 e 9 Marzo sul Corso Garibaldi, accanto al Teatro Comunale Francesco Cilea, angolo Via Osanna”. Parteciperanno i consiglieri comunali e la parlamentare Tilde Minasi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.