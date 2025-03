Reggio Capitale della Cultura, rinviata la commissione per il controllo degli atti amministrativi

StrettoWeb

E’ stata sostanzialmente rinviata a martedì prossimo, la commissione controllo e garanzia del comune di Reggio Calabria, con all’ordine del giorno la discussione sugli atti amministrativi del Progetto “Capitale Italiana della Cultura 2027”. E’ stata la dirigente Luisa Nipote a chiedere, al presidente Massimo Ripepi, di evitare di aprire il dibattito oggi alla luce della proclamazione che avverrà domani a Roma. Il leader di Alternativa Popolare, nel dare l’ok alla richiesta della dirigente, ha detto: “gli atti saranno comunque verificati e lo faremo nella seduta di martedì prossimo. Tutti tifiamo per Reggio Calabria, incrociamo le dita. Rinviamo per evitare eventuali strumentalizzazioni”.

Qualche perplessità sulla scelta è stata espressa dai consiglieri Angela Marcianò e Armando Neri. L’ex assessore ha detto: “accetto il rinvio ma non lo condivido. Una discussione pacata e serena non avrebbe cambiato l’esito della decisione”. Il coordinatore cittadino della Lega, ha evidenziato: “probabilmente la commissione del ministero ha già deciso l’esito. Io la penso come la collega Marcianò, si poteva tranquillamente discutere oggi”.

