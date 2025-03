Reggio Calabria, programma di incontro dedicato a Letizia Battaglia: tre appuntamenti | INFO

StrettoWeb

Sono argomento di tre incontri i temi restituiti dalle potenti immagini della mostra fotografica “Letizia Battaglia Senza Fine”, tenutasi sull’Arena dello Stretto di Reggio Calabria dal 16 novembre 2024 al 2 febbraio 2025: un evento di arte pubblica che ha consentito a cittadini, tra cui molti studenti, e turisti di abbracciare un percorso professionale e di vita connotato da un forte impegno civile.

Il Dipartimento di Architettura e Design dell’Università degli Studi Mediterranea ospita nell’Aula Bianca i tre appuntamenti. Il programma, intitolato “Esistere come donna”, è promosso dal Segretariato Regionale per la Calabria – Ministero della Cultura con il supporto e contributo dell’Autorità di Gestione del PON Cultura e Sviluppo (FESR) 2014-2020 Segretariato generale Servizio V, ideato e realizzato da Electa con Fondamenta Fondazione per le arti e la cultura. Il programma celebra, con prestigiosi partner istituzionali, attraverso dialoghi e lezioni, una serie di donne, artiste, battaglie, professionalità e archetipi femminili rivoluzionari dall’antichità al contemporaneo, riusciti a proiettare in tutto il mondo la dimensione avveniristica della propria creatività.

Come lo sguardo e l’impegno di Letizia Battaglia, le cui immagini più iconiche sono documentazione e denuncia di momenti tragici della storia italiana, e in particolare del Sud, da non dimenticare. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Il programma

Lunedì 24 marzo 2025 ore 15

Angela Maria Aieta, eroina italiana

Ad Angela Maria Aieta è dedicato il primo incontro. Emigrata da bambina con la famiglia in Argentina, l’attivista di origine calabrese si conta tra i desaparecidos del regime peronista. Ripercorrono questa storia di coraggio e lotta per l’affermazione dei diritti umani Anna Maria De Luca – giornalista freelance del quotidiano La Repubblica, e collaboratrice dell’associazione Libera – e l’avvocato Giancarlo Maniga, legale di parte civile nei processi sui desaparecidos italiani in Argentina.

Lunedì 31 marzo 2025 ore 15

Letizia Battaglia Senza Fine

Paolo Falcone, curatore della mostra, offre una riflessione sulla vita e l’opera di Letizia Battaglia, una delle figure più significative della fotografia italiana, illustrandone l’impegno nella documentazione della lotta contro la mafia.

Lunedì 7 aprile 2025 ore 15

Francesca Morvillo, una donna di legge

Dialoga con Roberto Di Bella (in collegamento video), Presidente del Tribunale Minorile di Reggio Calabria e autore del libro Liberi di scegliere. La battaglia di un giudice minorile per liberare i ragazzi dalla ‘ndrangheta (Rizzoli, 2019) Monica Zapelli, che ha collaborato alla stesura del libro, anche sceneggiatrice e vincitrice del David di Donatello per la co- sceneggiatura del film I cento passi, dedicato alla vita di Peppino Impastato. L’incontro è moderato da Danilo Chirico, giornalista e scrittore, presidente dell’Associazione Anti Mafie daSud. Sarà presentato un contributo video della giornalista Sabrina Pisu, autrice del libro Il mio silenzio è una stella, vita di Francesca Morvillo, giudice innamorata di giustizia (Einaudi, 2024). Ha curato per Electa, con Paolo Falcone, il libro-catalogo “Letizia Battaglia Senza fine”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.