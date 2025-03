Reggio Calabria: prende il via il progetto “Ostensione Diffusa”

StrettoWeb

Nel cuore dell’Anno Giubilare 2025 prende vita a Reggio Calabria il progetto “Ostensione Diffusa “, un’ iniziativa che porta nelle parrocchie un’immagine a grandezza naturale della Sacra Sindone. Questa proposta nasce con l’intento di offrire ai fedeli un’occasione unica di preghiera e meditazione personale e comunitaria , davanti a un segno eloquente della Passione, Morte e Resurrezione di Cristo. In un mondo segnato da incertezze , conflitti e profonde crisi sociali , l ‘immagine della Sindone si pone come un faro di speranza , capace di parlare ai cuori e di rinnovare la consapevolezza dell’amore di Dio per l’umanità. L’iniziativa è curata da don Bruno Cipro e dal sindonologo Massimo Occhiuto in collaborazione con Othonia , centro di studi sull’immagine di Cristo dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum . Diverse parrocchie reggine in questi giorni hanno avuto il privilegio di ospitare l’ostensione.

“Anche la mia parrocchia dei Ss.Cosma e Damiano in Masella – afferma il parroco don Giovanni Zampaglione -si unirà all’ostensione giovedì 3 aprile alle ore 17:30 e certamente offrirà a tutti i fedeli che parteciperanno un esperienza forte e di riflessione profonda. Attraverso questo progetto la Chiesa rinnova il suo impegno nel testimoniare la presenza viva di Cristo nella storia, ricordando che la sua luce non si spegne e che il suo amore resta la risposta più autentica alle sfide del nostro tempo”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.