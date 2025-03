Reggio Calabria, consegnato al prof. Morabito il premio “Pietro Mafrici”

StrettoWeb

Nel corso di una sentita e partecipata cerimonia di consegna, il Rotary Club Reggio Calabria Nord Distretto 102 ha omaggiato il professor Carlo Morabito con la consegna del premio dedicato alla memoria di “Pietro Mafrici”. Nelle motivazioni, impresse sulla targa vengono lodati “l’impegno e la dedizione con il prof. Morabito svolge da anni attività di ricerca nell’ambito delle reti neurali e del Machine learning, distinguendosi in tutto il mondo per gli innovativi risultati“.

Chi era Pietro Mafrici?

Il premio è dedicato al ricordo di Pietro Mafrici, figura di spicco nel panorama sindacale, previdenziale e sociale reggino, capace di lasciare un’impronta indelebile. Il suo impegno è sempre stato caratterizzato da un’attenzione nei confronti dei lavoratori e di un rapporto basato su dialogo, correttezza e mediazione, svolto nei periodi più difficili per la città di Reggio Calabria, la Calabria e l’Italia intera.

Mafrici ha rivestito la carica di segretario regionale della UIL conducendo battaglie quotidiane al fianco di personaggi di spicco. In tanti ricordano un memorabile comizio argomentando nel ricordo del compianto Aldo Moro.

Mafrici è stato, per decenni, direttore della sede provinciale dell’Inps e si è distinto per la sua attività volta a reprimere svariati modus operandi illeciti tipici della nostra terra. Grazie all’uso delle tecnologie dell’epoca, ha affrontato questa sfida con determinazione, pagando un prezzo umano e sociale significativo in un territorio non facile da gestire.

Nelle esperienze presso la sede regionale Inps di Catanzaro, invece, ha portato avanti attività di ricerca sulle “Convenzioni internazionali”, i cui studi sono ancora oggi punti di riferimento per professionisti e ricercatori a livello internazionale, svolgendo attività di pubblicazione su svariate riviste di settore, e libri tematici.

La sua esperienza in Commissioni regionali, come quella per l’impiego e per l’emigrazione, ha evidenziato una profonda conoscenza delle dinamiche del mercato del lavoro e dei flussi migratori, oltre a una spiccata capacità di collaborazione con le istituzioni.

Non solo lavoro. Pietro Mafrici aveva una forte passione per il teatro: è stato autore e attore in numerosi spettacoli (sua passione giovanile riscoperta in tarda età), sostenendo con passione l’Accademia del Tempo Libero di Reggio Calabria.

Impossibile dimenticare il suo amore per il basket e la Viola Reggio Calabria. Pietro Mafrici è stato uno dei fondatori del Supporter Trust, l’associazione di tifosi che sostiene la società reggina di pallacanestro e ha trasmesso al figlio Giovanni, giornalista sportivo e voce dello sport reggino, lo stesso amore per la squadra e per lo sport.

La sua dedizione, competenza e umanità lo rendono un esempio per sua famiglia, per le generazioni future, un uomo che ha saputo coniugare impegno professionale, passione civile e amore per la cultura. La sua eredità vive nei tanti lavoratori (tra i quali la figlia Virginia, oggi funzionaria della Sede Inps di Reggio Calabria), professionisti e istituzioni che hanno beneficiato del suo instancabile lavoro.

