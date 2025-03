Reggio Calabria, in primavera si vota in 5 comuni della provincia

StrettoWeb

E’ nuovamente tempo di elezioni. Il ministero dell’Interni, guidato da Matteo Piantedosi, ha fissato in una data compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno prossimi, la convocazione delle elezioni nei comuni di San Luca, Scilla, Marina di Gioiosa Jonica, Melito Porto Salvo e San Lorenzo. Nessun comuni andrà al voto in provincia di Messina.

Piantedosi: “si voterà in due giorni”

Il ministro Matteo Piantedosi, in un’intervista a “La Repubblica”, ha affermato: “nell’ottica di favorire la partecipazione al voto dei cittadini contrastando l’astensionismo stiamo lavorando ad un provvedimento per consentire il voto su due giorni, abbinando la consultazione per i quesiti referendari alle amministrative di primavera. Le regioni che vanno a scadenza in autunno seguiranno le regole previste dalle rispettive norme elettorali. Sarebbe importante trovare il modo perché convergano verso un’unica data concordata”.

