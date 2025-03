Reggio Calabria: presentazione del libro “In Punta di Piedi” a cura del Circolo Culturale “L’Agorà”

StrettoWeb

Si è svolta, nella giornata di venerdì 28 marzo, la presentazione del saggio letterario, organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà”, “In Punta di Piedi”. Nel corso della conversazione si sono registrate le presenze, oltre quella dell’autrice Eugenia Musolino, della divulgatrice culturale Mimma Suraci, del Vice presidente del sodalizio organizzatore Antonino Megali e del Presidente Gianni Aiello.

Eugenia Musolino è un’artista a tutto tondo, i cui interessi spaziano dalle arti figurative alla scrittura. L’analisi del lavoro di Eugenia Musolino è stata curata dalla divulgatrice culturale Mimma Suraci, una figura poliedrica i cui interessi spaziano dalla filosofia alla storia, passando per letteratura e attualità, tra l’altro autrice di due volumi di cui il primo autobiografico “Il Grande Occhiale” ed il secondo “Il Principe di Piemonte”, un’accurata ricerca sulle origini storiche della scuola elementare di Piazza Castello.

“In Punta di Piedi” – afferma Mimma Suraci – è come uno scrigno che custodisce i vari lavori dell’artista reggina, frammenti di vista vissuta in modo intenso attraverso un attento, profondo, a tratti doloroso ed anche gioioso, percorso culturale umanistico-universale, descrivono e raccontano di variegati sentimenti ed emozioni che appartengono al luogo dell’anima come spirito dei luoghi dell’umanità intera. Eugenia Musolino è un’artista a tutto tondo, i cui interessi spaziano dalle arti figurative alla scrittura.

Nel corso della sua pluriennale esperienza artistica, per la quale è conosciuta sia in Italia che all’Estero, ha avuto modo di esplorare e condividere il suo ricco mondo interiore, dal quale di volta in volta scaturiscono opere di tecniche diverse, che seguono le diverse ispirazioni ma che tutte colgono nel segno di trasmettere senza mediazioni le emozioni dell’Autrice.

In questo volume troviamo le due anime fuse in un’unica esperienza: poesie, racconti, quadri, incisioni si susseguono in un coinvolgente percorso che non chiede tanto di essere compreso ma piuttosto di essere seguito. Eugenia Musolino vede l’Arte come momento immediato, senza filtri, senza compromessi che andrebbero inevitabilmente a modificare il senso dello stesso gesto artistico. I suoi lavori (quadri, incisioni, sculture) si trovano in collezioni private e pubbliche all’estero (Atene, Budapest, Ottawa) e in Italia (Pinacoteca Comunale di Reggio Calabria, Pinacoteca Comunale “Francesco Cozza” di Stilo, Pinacoteca e Museo delle Arti di Locri Epizephiri, Museo Diocesano Jesi Ancona, Pinacoteca di Bova Marina, Museo Civico Arte Moderna e Contemporanea di San Roberto, Archivio di Stato di Reggio Calabria, Biblioteca Nazionale di Cosenza). Ha esposto nell’Istituto Italiano di Cultura di Atene incisioni, terrecotte, sculture sul Mito; ha esposto incisioni sulla mitologia greca nel Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, nell’Archivio di Stato di Reggio Calabria.

Ha un file presso la “library and Research Center of the National Museum of women in the Arts” Washington.Il Circolo Culturale “L’Agorà” ha organizzato, in diverse occasioni, incontri sul mito e l’arte, coinvolgendo Eugenia Musolino, come ad esempio la presentazione dei suoi lavori presso la Biblioteca Nazionale di Budapest, ma anche l’inserimento delle sue opere in diverse piattaforme online, come in occasione della dodicesima edizione dei “Miti e Leggende nell’Area dello Stretto”, quando in quella occasione venne organizzato uno spazio espositivo all’interno di una «mostra virtuale», caratterizzato da una serie di installazioni in rete, dove sono ubicate le opere dell’artista reggina Eugenia Musolino.

Nel corso della manifestazione è stato analizzato un videoclip intitolato “In Punta di Piedi”, come il libro dell’autrice, realizzato dagli studenti e studentesse del primo anno della scuola di Cinematografia e tecnologie per il cinema con il coordinamento ed il supporto dei proff. Rosita Commisso e Giacomo Fabbrocino dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria. Queste alcune delle cifre che sono state oggetto di analisi, nel corso della giornata di studi organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà”. La conversazione, organizzata dal sodalizio culturale reggino, è disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data da venerdì 28 marzo.



