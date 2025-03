Reggio Calabria, al Seminario la presentazione del libro “Maria SS. Del Consuolo. La Madonna dei reggini”

StrettoWeb

Si è tenuto presso il Seminario Arcivescovile Pio XI la presentazione del volume “Maria SS. Del Consuolo. La Madonna dei reggini, Pensieri, Parole, Opere e Miracoli” Iiriti Editori, curato da Gaetano Surace, Luciano Maria Schepis e Antonio Marino. Il volume, realizzato in occasione del XXV anniversario dalla fondazione dell’Associazione dei Portatori della Vara, racconta attraverso un’accurata ricerca storico-iconografica, le origini del culto della Madonna della Consolazione.

Gli interventi

Ad aprire l’incontro l’inno alla Madonna della Consolazione eseguito dal Coro Cenacolo Maria Consolatrice a conclusione del quale sono seguiti i saluti del rettore del Seminario don Simone Gatto che ha sottolineato “il forte valore simbolico dell’opera che rappresenta l’espressione sincera di cuori che desiderano raccontare tradizione e spiritualità”. Il rettore non ha mancato di evidenziare a conclusione del suo intervento “quanto il ruolo educativo svolto dal Seminario si intrecci con quello che assume questo volume che, mi auguro, raggiunga i reggini che si sono disinnamorati di Maria e inneschi nei presbiteri una partecipazione più accorta”.

A portare i saluti di una delle associazioni filantropiche storiche, i Lions, il delegato del governatore per lo sport sociale Distretto 108Ya Mimmo Praticò, accompagnato dal primo vice governatore Lions, Pino Naim. Praticò, che già alla vigilia della presentazione aveva manifestato grande entusiasmo per l’opera realizzata da Surace, Marino e Schepis, ha ribadito quanto i valori etici, morali e di fedeltà, che appartengono ai Portatori, siano gli stessi che guidano l’animo Lionistico: “questo libro, ci fa toccare con mano l’amore viscerale che c’è tra i Reggini e la Madonna della Consolazione che fa sentire tutti ‘Figli di Maria’, senza distinzione di classe o categoria”.

Immancabile l’intervento di padre Pietro Ammendola, guardiano del convento dei cappuccini dell’Eremo, che ha ricordato il forte legame che esiste “tra i frati cappuccini, che iniziarono una tradizione secolare portata avanti ancora oggi e che continuerà ad essere tramandata grazie ai portatori”. Ad aprire la seconda parte della presentazione è Antonio Marino coautore del libro che ha letto i bellissimi versi scritti da Gaetano Surace “’Ntò quatru mintuta!” (Nel quadro dipinta) inserita all’interno del volume “Maria SS. Del Consuolo”.

È affidato a Luciano Maria Schepis il compito di raccontare il cuore dell’opera. “Il mio contributo alla realizzazione del volume – spiega Schepis – si incentra sullo studio dell’iconografia della Madonna della Conosolazione, dalle origini del culto in Europa sino agli inizi del culto a Reggio Calabria; una parte è dedicata alla lettura del quadro della Consolazione di Reggio e sui vari elementi che compongono la scena sacra: dalle colonne in fiamme poste in secondo piano, chiaro riferimento alla nascita della chiesa reggina e alla predicazione di San Paolo; ai santi francescani che probabilmente riportano le fattezze dei primi benefattori, al volto dolcissimo della Vergine”.

Un meticoloso lavoro di ricerca documentale, arricchito da un corposo catalogo di immagini, impreziositi dalla collezione di Andrea e Gaetano Surace “testimonianza di grande devozione e soprattutto tesoro di inestimabile valore storico e artistico” che bene si sposano con le opere del maestro Stellario Baccellieri e di Luisa De Blasio di Palizzi Zerbi, ideatrice e disegnatrice dei miracoli. A Gaetano Surace, autore e presidente dell’Associazione dei Portatori della Vara, il compito delle conclusioni. Con la sobrietà che lo caratterizza, Surace ha ringraziato tutti i convenuti e gli ospiti che rispondono sempre “presente” quando si tratta di celebrare e ricordare la “nostra patrona che guida gli animi di noi reggini da secoli e che continuerà a fare: Ora e sempre, Evviva Maria”.

