Reggio Calabria, il 13 marzo la presentazione di Cash & Rocket 2025

Il prossimo 13 marzo, presso la terrazza del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, alle ore 17:30, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’evento internazionale Cash & Rocket. L’iniziativa, che porta sulle strade d’Europa un tour di auto rosse guidate da donne di successo per raccogliere fondi a favore di cause benefiche, farà tappa per la prima volta a Reggio Calabria, dopo Roma e Amalfi, confermando il ruolo della città come crocevia di eventi di rilevanza internazionale.

Alla conferenza stampa interverranno:

Giuseppe Falcomatà – Sindaco di Reggio Calabria

Fabrizio Sudano – Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria

Julie Brangstrup – CEO e fondatrice di Cash & Rocket

Christian Zuin – Responsabile per l’evento reggino

Rossella Delfino, Natalia Spanò ed Elmar Elisabetta Marcianò – Team organizzativo evento reggino

Sarà un’occasione per approfondire il significato e gli obiettivi dell’evento, che unisce sport, solidarietà e imprenditoria femminile, e per scoprire il programma della tappa reggina. Dopo la conferenza gli ospiti saranno deliziati da una degustazione di dolci firmata Gelato Cesare.

Maggiori informazioni e dettagli al sito: https://www.cashandrocket.com/

