Reggio Calabria, presentata la lista di CISL-FP per le elezioni RSU | NOMI

StrettoWeb

È stata resa nota la lista presentata dalla CISL-FP territoriale di Reggio Calabria per le imminenti elezioni Rsu del 14/15/16 Aprile. Anche quest’anno candidati pieni di entusiasmo e voglia di spendersi per garantire tutela dei diritti e perseguimento di importanti obiettivi a vantaggio del personale metropolitano. Spazio, quindi, alle donne, rappresentate da Festa Elena, Sera Teresa, Saccà Cecilia, De Blasio Daniela, Salzone Maria Vincenza, Guerrasio Lucia, attive e competenti nei settori di appartenenza ma anche sensibili alle problematiche e tutele dei dipendenti.

La lista – presentata da Adolfo Romeo delegato CISL-FP in collaborazione con il Segretario Generale, Enzo Sera – è capeggiata da Felice Foti, già segretario aziendale e veterano di tante battaglie sindacali. Accanto a lui, Zumbo Paolo, Gurnari Aldo, Ierace Alberto, e Marino Mario, “altrettanto pronti a porsi come riferimento sindacale nei vari uffici della Città Metropolitana e a mettere a disposizione competenza e attenzione verso proposte e istanze. L’auspicio è che il confronto si svolga serenamente, nel rispetto della volontà degli elettori dipendenti della Metrocity, escludendo qualsiasi condotta esterna che possa determinare pressioni e/o interferenze di sorta per alterarne il corretto svolgimento delle elezioni sindacali, come purtroppo pare sia avvenuto in qualche caso nella composizione delle liste con candidature forzate”, si legge nella nota.

“Dal canto suo, il gruppo dirigente CISL ed RSU sono pronti a battersi come fatto fino ad ora in favore dei dipendenti, consci che tanti sono gli obiettivi già raggiunti in delegazione trattante quali, per citarne alcuni: gli aumenti e la riconferma delle risorse necessarie al pagamento delle indennità relative alle specifiche responsabilità riguardanti Uffici, servizi e procedimenti, nonché le condizioni di lavoro per le portinerie per gli autisti od altro personale interessato, incrementate da 50 ad 80 € mensili; la tutela dei diritti dei lavoratori Lsu/lpu, invocando con forza l’ottenuto riconoscimento del completamento orario, come anche il punteggio relativo alle progressioni verticali in deroga in fase esecutiva; lo Smart working, non solo per i lavori fragili, ma anche ai pendolari e a tutto il personale”, si chiude la nota firmata da Adolfo Romeo ed Enzo Sera, rispettivamente delegato e segretario generale di Cisl-FP.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.