Reggio Calabria, dopo l’Aeroporto anche il Porto verso il grande rilancio: tutti i progetti dell’emendamento Cannizzaro, in corso le gare d’appalto | DETTAGLI

Dopo gli straordinari risultati raggiunti per l’Aeroporto di Reggio Calabria, adesso l’impegno del deputato Francesco Cannizzaro si intensifica per rendere concreti gli importanti finanziamenti ottenuti dall’emendamento Cannizzaro per il porto di Reggio Calabria. Un provvedimento che l’esponente di Forza Italia era riuscito a fare approvare nella Legge di Bilancio 2021 e che prevede un contributo di 15 milioni di euro a favore dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto.

“Per valutare lo stato degli interventi finanziati per il porto – afferma l’on. Cannizzaro oggi in una nota ufficiale – ho inteso promuovere un incontro presso la Capitaneria di Porto di Reggio Calabria, alla presenza del Direttore Marittimo Giuseppe Sciarrone che, oltre ad avere ospitato la riunione alla presenza del Commissario dell’Autorità di Sistema portuale dello Stretto Antonio Ranieri, ha fornito delucidazioni con contributi e idee rispetto al rilancio e alla funzionalità di un porto che deve diventare sempre più turistico e strategico. Il Commissario Ranieri ha rappresentato la destinazione dei fondi e il tavolo ha previsto miglioramenti per le fasi progettuali. Durante l’incontro sono emerse nuove idee e potenzialità sul futuro sviluppo del porto e soprattutto le criticità che, grazie alla sinergia istituzionale a tutti i livelli, bisogna aggredire per accelerare gli iter sui vari obiettivi, al fine di rilanciare il porto a partire dal Piano regolatore di cui oggi è privo. Ringrazio il Direttore Marittimo Giuseppe Sciarrone e il Commissario Antonio Ranieri per il loro impegno e la preziosa collaborazione nel promuovere questo importante progetto di sviluppo e rilancio del porto di Reggio”.

Porto di Reggio Calabria, a breve l’inizio dei lavori: l’esito delle gare d’appalto per i primi progetti

È prevista la realizzazione di apprestamenti di security delle aree portuali di Reggio Calabria. Il 18 febbraio è scaduto il termine per la presentazione delle offerte, che arrivano a quattro, per la procedura di gara aperta relativa alla esecuzione dei lavori, il cui importo si attesta pari a € 3.350.000,00. Si prevede che in tempi ristretti si potrà già aggiudicare l’appalto. Il Progetto prevede interventi sulle infrastrutture sia fisiche (nuovi varchi, protezioni e separazioni, sistemi attivi di security, sistema di videosorveglianza totale per il porto, centrale operativa di controllo) che immateriali (tecnologie ICT, ingegnerizzazione dei sistemi di controllo e monitoraggio, integrazione e digitalizzazione dei dati). Sono inoltre previsti interventi manutentivi sulle opere civili e sull’arredo urbano, al fine di integrare il sistema portuale nella vita cittadina.

Si prevede anche la riqualificazione dell’area del Molo di Levante con annessi immobili demaniali esistenti: è stato consegnato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica e presto si provvederà ad avviare la procedura di gara per l’appalto del Progetto Esecutivo. L’intervento prevede la riqualificazione della vecchia banchina di Levante (rifacimento totale delle vie d’accesso, realizzazione aree verdi e parcheggi, rifacimento totale dell’impianto di illuminazione, rifacimento asfalto) e la totale ristrutturazione e ammodernamento dell’edificio ex Cementir al fine di avere una struttura adibita ai servizi portuali e diportistici con finalità commerciali e di servizi primari inerente all’attività del porto. L’importo dei lavori si stima pari a € 4.500.000,00.

Per quanto riguarda l’implementazione dei pontili di ormeggio a potenziamento della stazione passeggeri, è stato consegnato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica e presto si provvederà ad avviare la procedura di gara per l’appalto del Progetto Esecutivo. L’intervento prevede la sistemazione con ammodernamento dei punti di ormeggio esistenti, al fine di avere non più uno ma due punti stabili destinati ai mezzi veloci che collegano Reggio-Messina e Reggio-Isole Eolie. Si prevede inoltre la realizzazione di un sistema di pensiline che guida gli utenti dei mezzi veloci attraverso un percorso strutturato che, attraverso una rampa, li conduce dalla biglietteria ai rispettivi ormeggi per l’imbarco sui mezzi veloci e di un pergolato lungo la banchina per creare una zona d’ombra. L’importo previsto dei lavori è pari a € 3.000.000,00.

Gli interventi descritti coprono una quota di finanziamento pari a 10 milioni e 850 mila euro. I restanti 4 milioni e 150 mila euro saranno impiegati uno studio di fattibilità tecnico ed economico relativo alla rettifica della banchina di Ponente, per l’ammodernamento degli arredi portuali ai fini della rifunzionalizzazione delle banchine esistenti oltre che per un restyling delle aree portuali del porto di Reggio Calabria e, in particolare, per il rifacimento delle aree di levante e per la zona a ridosso del muraglione della ferrovia, oltre che nel tratto compreso tra l’ingresso del porto e il mercato ittico. Sta per essere avviata, inoltre, la gara d’appalto dei servizi tecnici per la redazione del PRP (Piano Regolatore Portuale).

“Il porto di Reggio – sottolinea Cannizzaro – al momento è privo di Piano regolatore, uno strumento fondamentale, necessario per progettare nuove opere. In questi anni non è stato fatto nulla per colmare questo vuoto. Bisogna adesso lavorare per accelerare l’iter burocratico: occorre il sostegno di tutti gli enti preposti affinché il Piano venga redatto e approvato nel più breve tempo possibile. È uno strumento indispensabile per il futuro del porto. In più si lavorerà per individuare altre risorse ai fini di rendere questo porto turistico tra i più attrattivi del Sud Italia, nel cuore del Mediterraneo, perché una città come Reggio Calabria, che si candida a diventare la Montecarlo d’Italia e la capitale del Mediterraneo, non può non avere un hub portuale turistico e crocieristico funzionale, moderno, dinamico e attrattivo, come dovrà essere il porto turistico di Reggio Calabria”.

