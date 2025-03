Reggio Calabria, il PD consegna al centro ACE un assegno ricavato dalla serata per la festa della donna

StrettoWeb

“In occasione della Giornata nazionale del Paesaggio il Pd reggino, recatosi in delegazione presso il Polo di prossimità di Arghillà, ha voluto ribadire il proprio impegno a fianco dei cittadini e delle realtà sociali attive sul territorio. Abbiamo così avuto il piacere di consegnare al Presidente di Ace Medicina Solidale, Lino Caserta, un assegno simbolico con il ricavato della serata del 7 marzo “Alla Salute Delle Donne”, organizzata in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Con questa iniziativa, il Partito Democratico conferma la sua vicinanza ai cittadini, ai loro bisogni e a tutti gli attori sociali che contribuiscono al benessere della nostra comunità. Ace Medicina Solidale rappresenta un’eccellenza nel campo dell’assistenza sanitaria, distinguendosi per la sua capacità di rispondere ai bisogni dei più fragili con innovazione e dedizione”. Così in una nota il PD reggino, attraverso le parole del segretario Valeria Bonforte.

“Assieme ai consiglieri ed assessori comunali del Pd, abbiamo voluto testimoniare la nostra vicinanza a chi si batte per migliorare la qualità della vita nella nostra città. Il nostro obiettivo è quello di conoscere meglio ogni quartiere, ascoltare le esigenze dei cittadini e condividere con loro le azioni e i progetti messi in campo dalla nostra amministrazione. Il diritto alla salute, il lavoro, il diritto allo studio e, soprattutto, la tutela dell’ambiente e la prevenzione dei disastri naturali devono essere temi centrali della nostra azione politica. Dopo le drammatiche immagini che arrivano da Firenze e dalla Toscana, diventa ancora più urgente fare in modo che la nostra città sia sempre più sicura e resiliente”.

“Stiamo lavorando, infine, affinché il Pd a Reggio Calabria possa crescere sempre più, consolidando il suo ruolo di interlocutore credibile per i cittadini. Nelle prossime settimane organizzeremo ulteriori iniziative e incontri nei diversi quartieri della città, preparandoci con entusiasmo al prossimo momento congressuale, che sarà un’occasione per rafforzare la nostra presenza e progettualità sul territorio”.

