Reggio Calabria, paura in via Marina: donna scivola sul marciapiede, soccorsa

Attimi di apprensione questa mattina sul lungomare di Reggio Calabria, in via Marina, dove una donna di circa 80 anni, è scivolata rovinosamente sul marciapiede, riportando un infortunio che ha richiesto l’intervento dei soccorsi. L’incidente è avvenuto in una delle zone più frequentate della città, dove numerosi passanti hanno assistito alla scena. Immediato l’arrivo sul posto degli operatori della Croce Rossa Italiana, che hanno prestato le prime cure alla signora, immobilizzandola su una barella prima del trasporto in ospedale per accertamenti.

La donna è scivolata poco prima dell’inizio della prima tappa dell’HandBike che si sta svolgendo in questi minuti sul lungomare. Presenti anche agenti della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, che hanno collaborato nella gestione della situazione e nel garantire la sicurezza dell’area, evitando assembramenti e facilitando le operazioni di soccorso.

