Reggio Calabria, paura a Piazza Duomo: grosso ramo si spezza finendo per terra. E se in quel momento fosse passato un bimbo…

Questa sera un grosso ramo si è improvvisamente staccato da uno degli alberi storici di Piazza Duomo, nel cuore di Reggio Calabria, piombando al suolo. Per fortuna, soltanto per mera casualità, nel momento della rottura, nessun passante. Il ramo, particolarmente imponente per dimensioni e peso, si è spezzato cadendo con forza sul pavimento della piazza, in una zona spesso frequentata da famiglie con bambini. Fortunatamente, nessuno si trovava nel punto esatto dell’impatto al momento del crollo, evitando così una possibile tragedia. L’area è stata rapidamente transennata per motivi di sicurezza.

“Se fosse caduto su un bambino, staremmo parlando di ben altro – ha commentato un testimone – è inaccettabile che non vengano effettuati controlli periodici sul verde urbano, soprattutto in aree così frequentate”.

