Reggio Calabria, oggi scade la prima rata della TARI 2025: tutte le prossime scadenze e come pagare

Hermes Servizi Metropolitani, ricorda ai gentili contribuenti che “oggi 31 marzo scade la prima rata del pagamento Acconto Tari 2025. Le prossime scadenze sono fissate al 31 maggio per la seconda rata, 31 luglio terza rata e 30 settembre quarta rata. Per chi invece volesse pagare l’importo in unica soluzione la data è il 16 giugno. Nel caso in cui il contribuente non abbia ricevuto l’avviso, lo può scaricare dal sito www.hermesrc.it . La modalità di pagamento prevista è attraverso PagoPA”.

