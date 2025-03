Reggio Calabria, all'”Odeon” lo spettacolo di Giovanni Cacioppo “Ora io labora” | INFO

StrettoWeb

Al Cine Teatro Odeon un esilarante monologo dedicato al rapporto complesso tra la gente del Sud e il lavoro firmato dall’attore siciliano Giovanni Cacioppo. Manca poco per lo spettacolo “Ora io labora” in programma venerdì 14 Marzo alle ore 21, evento inserito nella stagione artistica del teatro ed organizzato dalla NovaStar Italia di Mimmo Porcino in collaborazione con il Cine Teatro Odeon che vedrà per due ore, protagonista il noto comico lanciato da “Zelig”.

Un assolo grazie al quale l’interprete di Gela esplorerà temi delicati come l’occupazione e la disoccupazione. Questioni serie affrontate però, con umorismo e ilarità, note tipiche di Cacioppo che punterà a strappare tante risate agli spettatori. Giovanni infatti, grazie alla sua energia e all’innato talento, racconterà le dinamiche sociali con leggerezza ed intelligenza.

In questo spettacolo, il pubblico è l’intimo interlocutore delle indiscrezioni del protagonista che espone una condizione che gli appartiene alla quale l’unica soluzione per garantirsi un reddito è quella di metter su una banda, affidarsi alle più geniali menti criminali e farla capitanare dal più astuto di queste: Testa di Cane. Quindi, avventure assicurate e momenti divisi tra riflessione e sorrisi.

È ancora possibile prenotare o acquistare gli ultimi biglietti per assistere allo spettacolo presso il Cine Teatro Odeon o sulle piattaforme online autorizzate.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.