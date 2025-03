Reggio Calabria, nuovi episodi di truffe telefoniche agli anziani nella zona della Chiesa del Sacro Cuore

StrettoWeb

“Continuano le segnalazioni di tentativi di truffa telefonica ai centralini del 112. I truffatori hanno spostato la loro attenzione sulle vie vicino alla Chiesa del Sacro Cuore. Vi invitiamo alla massima attenzione! Parlatene con i vostri conoscenti, fate in modo che si diffonda la consapevolezza del pericolo, in modo che ciascuno possa difendersi e non cadere nelle trappole di questi loschi individui”. E’ questo il post pubblicato su facebook dal profilo Comitato Quartiere “Ferrovieri-Pescatori” che lancia nuovamente l’allarme relativamente ai continui tentativi di truffa telefonica che si verificano quotidianamente a Reggio Calabria e non solo.

“L’iniziativa Non siete soli della polizia di Stato, alla quale stiamo collaborando come rete dei comitati di quartiere, ha proprio l’obiettivo di far conoscere a tutti le strategie messe a punto dai truffatori per carpire la fiducia delle persone sole e fragili e sottrargli denaro e gioielli facendo leva sui loro sentimenti per figli e nipoti. Si presentano come appartenenti alle forze dell’ordine (polizia o carabinieri solitamente) o anche come avvocati, catturano l’attenzione parlando di incidenti mortali nei quali sarebbero coinvolti figli o nipoti e offrono aiuto in cambio di soldi e gioielli necessari, a loro dire, per pagare la cauzione e farli uscire dal carcere. In caso di telefonate sospette chiamate immediatamente il 112 e segnalate”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.