Reggio Calabria, la nuova Piazza de Nava inizia a perdere pezzi | FOTO

Sono passati solo pochissimi mesi dall’inaugurazione (in pompa magna) della nuova Piazza de Nava che già inizia a perdere pezzi. Come si evince dalle foto a corredo dell’articolo, una parte di grata presente nella salita di via Saverio Vollaro, è saltata e ciò sta comportando anche lo spostamento delle mattonelle con il conseguente pericolo per pedoni e automobilisti che rischiano di finirci all’interno. La grata è saltata e se non si interviene nel minor tempo possibile, le mattonelle a poco a poco si staccheranno tutte richiedendo una manutenzione dopo pochissimo tempo dalla conclusione dei lavori della Piazza.

