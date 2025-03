Reggio Calabria, ecco la nuova illuminazione pubblica in Contrada Violo – Saracinello

StrettoWeb

Si è accesa la luce in contrada Violo-Saracinello a Reggio Calabria: un passo importante verso il futuro del quartiere che non solo migliora l’estetica dell’area, ma contribuisce anche a rendere l’ambiente più sicuro e vivibile per tutti. Questo intervento, frutto di un’attenta pianificazione e progettazione del Settore, è stato pensato per rispondere alle esigenze dei residenti e per valorizzare gli spazi pubblici. L’illuminazione, realizzata con moderne tecnologie a LED, per 23 nuovi pali, garantisce una luminosità uniforme, riducendo al contempo i consumi energetici e l’impatto ambientale.

L’adozione di luci a basso consumo contribuisce significativamente alla riduzione delle emissioni di CO₂, confermando l’impegno del nostro quartiere nell’investire in soluzioni ecologiche e sostenibili. In questo senso si sono distinti, per impegno e professionalità, sia il RUP del Comune Claudio Brandi che i tecnici e gli operatori tutti di ENEL X.

Un quartiere più sicuro e accogliente

Questa nuova illuminazione rappresenta un vero e proprio salto di qualità nella vita quotidiana. Le strade e le aree pubbliche, un tempo scarsamente illuminate, sono ora più sicure e accoglienti, permettendo ai residenti di vivere gli spazi comuni con maggiore tranquillità anche nelle ore serali. L’aumento della visibilità riduce il rischio di incidenti e migliora la percezione della sicurezza, creando un ambiente più confortevole per tutti.

Le dichiarazioni e la soddisfazione dell’Amministrazione

Il Sindaco Giuseppe Falcomatà, esprimendo piena soddisfazione per la consegna definitiva della nuova illuminazione, ha ringraziato il consigliere delegato ed ha ricordato l’impegno ed il percorso dell’Amministrazione già nella prima consiliatura, per l’individuazione di somme e procedure che potessero portare la pubblica illuminazione in tante aree collinari, e non solo, dove storicamente non era mai arrivata la luce. “Oggi è un giorno importante – ha dichiarato il Sindaco – perché restituiamo la libertà ai residenti, alle famiglie ed ai bambini di poter vivere il quartiere in qualsiasi orario, a prescindere dalla luce solare. Ciò equivale a garantire un maggior livello di sicurezza e dunque di serenità. L’ Amministrazione aveva avviato già questo percorso nel 2017, quando per via delle difficoltà sul bilancio c’era difficoltà a cambiare anche solo una lampadina – chiude il Sindaco – ed oggi arriviamo a questo importante traguardo che è frutto di un lavoro articolato e complessivo di tante figure che riguarda questo quartiere, ma tantissime altre zone della città che sono finalmente raggiunte dalla pubblica illuminazione”.

Accolto da applausi, ringraziamenti ed attestati di stima il consigliere Pino Cuzzocrea; il quale ha evidenziato il rapporto importante di costante confronto, dialogo e reciproco supporto con i residenti.

“Con questo intervento – ha dichiarato il consigliere delegato– abbiamo portato luce, in ogni senso, ad un quartiere che per decenni era rimasto al buio; precisamente da oltre 25 anni. Una condizione assolutamente assurda, nel 2025, che non era ammissibile si protraesse nel tempo. Oggi dimostriamo ancora una volta che vogliamo investire nella qualità della vita e nella sicurezza dei cittadini ma anche nella sostenibilità“.

I prossimi interventi

“Su mandato del Sindaco e con l’ottimo lavoro del Settore, del RUP e di ENEL X – continua Cuzzocrea – consegniamo un’opera che restituisce dignità alle aree periferiche che devono essere al centro dell’azione amministrativa. Un lavoro che non finisce qui perchè sono tanti gli interventi che chiuderemo su tante altre aree cittadine. Voglio ricordare in particolare: via Petrara , via valle del Canale a Catona e via Roma che, rispetto alle prime, si distinguerà per il profilo più artistico dei pali essendo in centro storico”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.