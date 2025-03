Reggio Calabria, al Museo Archeologico iniziativa su Aldo Moro

StrettoWeb

“Aldo Moro, statista e politico del pluralismo democratico. Memoria e attualità di un pensiero necessario” è il tema della conversazione che il Prof. Rocco Buttiglione terrà venerdì 28 marzo con inizio alle ore 17,30 presso il Museo Archeologico di Reggio Calabria nell’ambito degli incontri periodici promossi dall’Associazione Culturale Anassilaos e dallo stesso Museo. Il sodalizio reggino già da qualche anno ha intitolato all’uomo di stato la propria sezione di studi politici nella consapevolezza che non esiste una azione politica degna di questo nome che non sia sorretta anche da un vigoroso pensiero e da un progetto di grande respiro che non si esaurisca nella quotidiana gestione del potere.

Aldo Moro

Aldo Moro è il politico e il pensatore, ancora oggi, più utile per comprendere la temperie in essere, per sviscerare le dinamiche politiche – nazionali e internazionali – che ci coinvolgono e che, purtroppo, stanno mettendo a dura prova la tenuta dei sistemi liberaldemocratici.

L’allargamento della base democratica del consenso, l’affermazione delle “idee necessarie” contro il “vuoto politico” del sopruso e della violenza, l’affermazione dello spirito di coalizione contro ogni identitarismo settario, sono solo alcune lezioni che Aldo Moro nel corso della sua attività di studioso e di uomo politico ha cercato di mettere in pratica nella complessa realtà politica italiana all’indomani della 2^ Guerra Mondiale.

A parlare del pensatore sarà il prof. Rocco Buttiglione, studioso, già Professore ordinario di Filosofia della Politica all’Università di Teramo, di Scienze Politiche all’Università San Pio di Roma e di Filosofia – con una particolare attenzione alla Filosofia della Politica e della Società – all’Accademia Internazionale di Filosofia del Principato del Liechtenstein nonché direttore della cattedra S. Giovanni Paolo II alla Pontificia Università Lateranense ma anche attivo nel campo della politica come Segretario del Partito Popolare, poi come Ministro degli Affari Europei e come Ministro della Cultura del Governo Italiano; componente del Parlamento Europeo e Vicepresidente della Camera dei Deputati. A portare i saluti del Museo il Direttore Fabrizio Sudano e poi il Presidente di Anassilaos Stefano Iorfida. Introdurrà e condurrà Vincenzo Musolino, responsabile del Centro Studi Filosofici Anassilaos “Aldo Capitini”.

