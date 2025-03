Reggio Calabria, è morto Franco Cotroneo: maestro pasticcere della città

StrettoWeb

“Confcommercio ricorda con affetto Franco Cotroneo, maestro dell’arte dolciaria che ci ha da poco lasciati. Franco è stato per oltre quarant’anni punto di riferimento dell’arte dolciaria reggina. Con la sua passione, la sua competenza e la sua umanità ha reso la pasticceria Kenya un simbolo cittadino. Sempre insieme alla moglie Silvana, con cui ha condiviso ogni passo di questo percorso. Un esempio per tanti, un professionista stimato e una presenza che ha lasciato un segno profondo nel cuore della comunità. Alla signora Silvana e a tutta la famiglia, l’abbraccio di tutta Confcommercio”. È quanto afferma in una nota Confcommercio Reggio Calabria.

