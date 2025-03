Reggio Calabria, Milia sull’assegnazione dei chioschi in via Marina: “è vergognoso…”

StrettoWeb

“In dato odierna ho provveduto a convocare ufficialmente l’assessore alle attività produttive Lanucara perché chiarisca espressamente i motivi per cui non siano stati ancora assegnati definitivamente, agli imprenditori vincitori del bando, i chioschi in Via Marina. È inconcepibile che, con la primavera alle porte e un importante flusso turistico in arrivo, la città sia impreparata”. Lo dichiara in una nota il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale Federico Milia, dopo aver inoltrato ufficialmente una richiesta di convocazione dell’assessore Lanucara all’ufficio di presidenza della IV commissione consiliare attività produttive.

“Se, come dichiarato mesi fa dall’ assessore, i numerosi accessi agli atti da parte dei vincitori del bando e i ricorsi al TAR hanno contribuito a rallentare l’iter, è pur vero che, a distanza di tempo, la situazione resta invariata e che, ad oggi, l’Amministrazione non ha ancora proceduto con l’assegnazione definitiva dei chioschi, un passo cruciale che permetterebbe la consegna delle chiavi e, conseguentemente, l’avvio dei lavori di riqualificazione da parte degli imprenditori”, conclude Milia.

