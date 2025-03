Reggio Calabria, alla Mediterranea successo per il ciclo di seminari “Coltivare il Sé”

StrettoWeb

Mercoledì 26 e giovedì 27 marzo il Dipartimento DiGiES dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria ha ospitato il ciclo di seminari “Coltivare il Sé: riconoscere il talento, sviluppare le competenze trasversali e promuovere l’occupabilità”. L’iniziativa, rivolta a studenti, laureandi e laureati, ha riscosso grande partecipazione, confermando l’importanza di eventi formativi dedicati all’ingresso nel mondo del lavoro. L’evento è stato promosso dal Gruppo Studentesco Themis, sotto la presidenza di Andrea Fuda, in collaborazione con il Settore Job Placement dell’Ateneo. Grazie all’impegno di Themis, il ciclo di seminari ha potuto offrire agli studenti un’opportunità concreta di crescita professionale e personale, sottolineando l’importanza del dialogo tra università e mondo del lavoro.

Due incontri

I due incontri hanno affrontato temi fondamentali per la carriera professionale: la stesura del curriculum vitae e la ricerca attiva del lavoro. Relatrici d’eccezione sono state la Prof.ssa Marianna Capo, docente di Pedagogia dell’Orientamento e referente scientifico dell’evento, e Anna De Angelis, Responsabile del Settore Job Placement dell’Ateneo.

Questo percorso formativo si inserisce tra le attività di Orientamento in uscita, con l’obiettivo di accompagnare i giovani nel passaggio dall’Università al mondo del lavoro, fornendo strumenti pratici e strategie efficaci per affrontare le sfide del mercato occupazionale. Il successo dell’iniziativa dimostra quanto sia fondamentale integrare la formazione accademica con percorsi mirati allo sviluppo delle competenze trasversali, per rendere i giovani più consapevoli e competitivi nel panorama professionale attuale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.