Reggio Calabria, legalità e futuro: i Carabinieri a scuola per guidare le nuove generazioni

Prosegue l’impegno dei Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria nel diffondere la cultura della legalità tra i più giovani. I militari della Stazione di Reggio Calabria Principale hanno fatto visita agli studenti della scuola elementare “G. Carducci“, nell’ambito di un ciclo di incontri educativi previsti dal protocollo siglato dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di numerosi alunni e insegnanti, con un programma che ha alternato momenti informativi e interattivi. Dopo la proiezione di un video istituzionale, che ha illustrato le diverse articolazioni e specialità dell’Arma, il Maresciallo ha affrontato il tema della legalità, spiegandolo in modo accessibile ai più piccoli. Al centro del dibattito, il rispetto delle regole come pilastro fondamentale della convivenza civile e della formazione dei cittadini di domani.

Un focus particolare è stato dedicato a fenomeni di grande attualità, come il bullismo, il cyberbullismo e l’uso consapevole dei social network. Attraverso esempi concreti e slide esplicative, i Carabinieri hanno sensibilizzato gli studenti sull’importanza di un utilizzo responsabile delle piattaforme digitali, mettendo in guardia dai pericoli nascosti dietro schermi e chat. Particolare attenzione è stata rivolta alle dinamiche di adescamento online, con il monito di non rispondere a messaggi o richieste di amicizia da parte di sconosciuti.

L’incontro ha suscitato grande interesse tra gli alunni, che hanno partecipato attivamente ponendo numerose domande ai militari. Questa iniziativa si inserisce in un più ampio progetto che vede i Carabinieri della Compagnia di Reggio Calabria impegnati in un tour educativo nelle scuole del territorio, con l’obiettivo di trasmettere ai giovani l’importanza della legalità e del rispetto delle regole, elementi chiave per una società più sicura e consapevole.

