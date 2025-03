Reggio Calabria, Lanucara sui mercati cittadini: “gli obiettivi sono la rigenerazione urbana e la legalità”

StrettoWeb

“C’è un settore che, più di altri, racconta con chiarezza quanto il cambiamento dia fastidio: quello dei mercati cittadini. Un comparto strategico per l’identità e l’economia della città, e che oggi – finalmente – torna al centro di una visione chiara, concreta e responsabile”. E’ quanto afferma in una nota l’Assessore alle Attività Produttive del Comune di Reggio Calabria Marisa Lanucara. “Quando il sindaco Falcomatà ha scelto di istituire una delega specifica per il riordino dei mercati, ha lanciato un messaggio preciso: il tempo dell’improvvisazione era finito. È in questo contesto che ho assunto il mio incarico – afferma Lanucara – consapevole di dover affrontare resistenze radicate e situazioni sedimentate nel tempo. Il lavoro non si è fermato a enunciazioni. Abbiamo avviato un percorso operativo puntuale, che ha coinvolto tutti i mercati cittadini: ricognizione di tutti i mercati rionali cittadini; definizione e tracciatura degli stalli; avvio delle procedure per il servizio di spunta; confronto continuo e costruttivo con le sigle sindacali degli ambulanti”.

Mercato di Piazza del Popolo e Largo Botteghelle

“A Piazza del Popolo, dove per anni le istituzioni hanno fatto fatica a esercitare pienamente la propria funzione, si è scelto di intervenire con determinazione. Legalità, ordine, trasparenza. Oggi lì si parla per la prima volta di un progetto di rilancio vero, aperto alla città, che ha una visione sociale e inclusiva. Su Largo Botteghelle si sta cercando di riportare ordine con la definizione degli stalli, l’introduzione del servizio di spunta e la delimitazione formale dell’area mercatale. Anche qui, come spesso accade quando si riportano le regole in spazi lasciati per troppo tempo al disordine, si cominciano a registrare difficoltà. Soprattutto adesso, in campagna elettorale, quando il ripristino della legalità rischia di disturbare chi guarda più all’accumulo di consensi che al bene collettivo”, sottolinea Lanucara.

“Polemiche di comodo”

“E mentre qualcuno prova a riscrivere la realtà con polemiche di comodo – afferma ancora l’assessore – i fatti parlano chiaro. Le reazioni di questi giorni dimostrano che il percorso intrapreso comincia a dare fastidio. Dà fastidio a chi ha sempre tratto vantaggio dal caos, a chi preferisce l’ambiguità al rispetto delle regole. Ma il cambiamento, quello autentico, non chiede permesso. Si impone con il lavoro, la coerenza e la trasparenza. I mercati devono tornare ad essere spazi sicuri, ordinati, vivi. Non è solo una questione amministrativa, è una scelta di civiltà. E noi abbiamo deciso da che parte stare”.

