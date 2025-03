Reggio Calabria, l’8 aprile il convegno “La solitudine dei giovani nell’era digitale” | INFO

StrettoWeb

L’8 aprile 2025, alle ore 18:00 presso l’Auditorium Santa Maria della Neve a Riparo, Reggio Calabria, si terrà il convegno “La solitudine dei giovani nell’era digitale tra connessione virtuale e isolamento reale“. L’evento, promosso dalla Parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve e dall’Associazione APE Reggina, in collaborazione con l’Ufficio di Pastorale Giovanile della Diocesi di Reggio Calabria – Bova, mira a riflettere sul crescente fenomeno della solitudine giovanile nell’era digitale, esplorando anche i rischi legati all’uso dei social media e la crescente diffusione di reati online che mettono a rischio la sicurezza dei giovani. Il convegno intende affrontare tematiche cruciali come l’isolamento sociale, l’educazione digitale e il supporto psicologico per le giovani generazioni.

Numerose autorità e esperti del settore interverranno, tra cui:

Mons. Fortunato Morrone, Arcivescovo di Reggio Calabria – Bova

Clara Vaccaro, Prefetto di Reggio Calabria

Maria Stefania Caracciolo, Assessore Regionale al Lavoro e all’Istruzione della Regione Calabria

Paolo Brunetti, Vice Sindaco di Reggio Calabria

Cesario Totaro, Generale Comandante Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria

Emanuele Mattia, Garante Metropolitano dell’Infanzia e Adolescenza

Prof. Giuseppe Zimbalatti, Rettore dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.